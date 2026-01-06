 Andrea Legarreta en Bikini: Sin Filtros a sus 54 Años
Farándula

Así luce Andrea Legarreta en bikini sin filtros ni retoques a sus 54 años

La conductora de televisión cautivó a sus seguidores con su impactante cuerpazo en traje de baño desde la Polinesia Francesa.

Compartir:
andrealegarreta-f7ad8ae2c234c131ca563ca4af9deb17.jpg,
andrealegarreta-f7ad8ae2c234c131ca563ca4af9deb17.jpg / FOTO:

Andrea Legarreta sorprendió en redes sociales al recibir el Año Nuevo 2026 desde la exótica Polinesia Francesa.

La conductora de televisión deslumbró a sus seguidores al posar en un impactante bikini rojo, destacando su figura a los 54 años.

Reconocida por su carisma y trayectoria como parte del programa matutino más visto, la presentadora aprovechó el cierre del año para disfrutar de unas vacaciones en un destino paradisíaco. 

Durante su estancia en la Polinesia Francesa, Andrea Legarreta compartió una serie de fotografías que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

En su cuenta oficial de Instagram, la conductora mostró imágenes donde aparece con un bikini rojo de dos piezas. La prenda destaca por sus holanes y un delicado bordado en la parte superior, mientras que la parte inferior se ata a los costados, realzando su silueta.

Para complementar el look, Andrea llevó una flor roja en el cabello, colocada a la altura de la oreja, dando un toque femenino y tropical. En otras instantáneas, la artista lució un conjunto en color negro con una flor blanca, reiterando su estilo sofisticado y natural.

Foto embed
Andrea Legarreta - Instagram

Postales y momentos familiares

Además de su atuendo, Andrea Legarreta compartió imágenes y videos de la impresionante fauna local y las aguas cristalinas de la Bora Bora. 

Las publicaciones mostraron también la conexión de la conductora con la naturaleza y el entorno del destino turístico donde decidió despedir el año.

Andrea Legarreta no dejó de lado a su familia en esta celebración. Expresó su agradecimiento por la presencia, el amor y la luz de cada uno de sus seres queridos, incluso de quienes ya no están. Resaltó también su gratitud por un año lleno de emociones, aprendizajes y bendiciones, incluyendo a sus amigos, su trabajo y salud.

En sus redes sociales, la artista publicó un mensaje cargado de amor y buenos deseos. "Con una sonrisa en los labios y el corazón... Feliz... MUY FELIZ... Desde aquí... Desde este paraíso... Les deseo todas las bendiciones para ustedes y sus familias!!! ¡A vivir bonito! ¡Que 2026 sea un GRAN AÑO!", escribió la conductora para su comunidad.

Legarreta destacó la importancia de cerrar el año con agradecimiento y optimismo. En su publicación mencionó sentirse amada y valorada, y manifestó su ilusión por lo que traerá el 2026, agradeciendo además el cariño y apoyo incondicional del público.

Foto embed
Andrea Legarreta bikini - Instagram

En Portada

VIDEO. Incidente que involucró a patrulla de la PNC terminó con un hombre fallecidot
Nacionales

VIDEO. Incidente que involucró a patrulla de la PNC terminó con un hombre fallecido

08:09 AM, Ene 06
Mbappé no arriesga y se pierde la Supercopa de Españat
Deportes

Mbappé no arriesga y se pierde la Supercopa de España

06:55 AM, Ene 06
Ataque armado deja tres hombres fallecidos en Chimaltenangot
Nacionales

Ataque armado deja tres hombres fallecidos en Chimaltenango

07:54 AM, Ene 06
Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y dice que volverá pronto a Venezuelat
Internacionales

Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y dice que volverá pronto a Venezuela

08:27 AM, Ene 06

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolLiga NacionalDonald TrumpFutbol GuatemaltecoVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos