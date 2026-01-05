 Esme La Chapina: Responde a Críticas por Regalo Costoso
En diminuto bikini de hilo, Esme La Chapina responde a críticas por el costoso regalo de su novio

La influencer guatemalteca sorprendió a sus miles de fans al mostrar el valioso presente de su pareja generando un amplio debate en plataformas digitales.

Esme La Chapina, Instagram
Esme La Chapina / FOTO: Instagram

Esme la Chapina sorprendió recientemente a sus seguidores tras mostrar en sus redes sociales un lujoso obsequio valorado en 20 mil quetzales, regalo que recibió de su novio y que generó múltiples reacciones entre sus fans.

El impacto del regalo de Esme la Chapina provocó cuestionamientos sobre los estándares de los obsequios en relaciones públicas y figuras virales.

@esmelachapina2

#esmelachapina #davidarchila #novios #teamo #iphone Gracias x mi regalo amor

♬ Ya Borracho - Herencia De Grandes

Muchos usuarios expresaron opiniones diversas en plataformas digitales, señalando desde el gesto romántico hasta la ostentación del valor monetario.

"Gracias x mi iPhone 17promax y gracias ? por escucharme gracias xq estas haciendo diferente este año ??? te amo ❤️", escribió en su cuenta de Instagram.

El video difundido por Esme la Chapina exhibe con detalle el presente recibido, enfatizando la emoción del momento y el entusiasmo compartido con su audiencia digital. 

Las imágenes muestran cómo la influencer agradeció públicamente el obsequio y destacó la atención y cariño de su pareja, capturando tanto el contenido del paquete como sus propias reacciones.

Foto embed
Esme La Chapina - Instagram

Debate entre sus fans

Seguidores interactuaron de inmediato con comentarios en los que manifestaron tanto admiración como escepticismo. 

Algunos consideraron que recibir un regalo tan costoso representa una muestra de amor significativa, mientras otros resaltaron preocupaciones sobre la idealización de gestos materiales dentro de las relaciones personales.

  • "Será que él te lo dio o fue auto regalo?☺️?"
  • "Ella lo compro y hace el mate que el se lo da ????????"
  • "Muchas bendiciones en su relación no le ponga caso alas envidiosas ardidas ??"
  • " Eso baby ? @esmelachapina te miras linda"
  • "20 mil ??????yo tenía algo mejor ????"
  • "Que friegan con que si o no se lo dio que les importa la envidia es mucha gente metida"
  • "Autoregalo gracias a los clientes ???? y aún contesta de muy apretada ??"
@esmelachapina2

@David | Archila Gracias x hacer diferente mi 2025

♬ sonido original - 𝓨𝓲𝓼𝓮𝓵 এ 𝓢𝓮𝓫𝓪𝓼 🧸💘🔒

Esme La Chapina ha sorprendido a sus miles de seguidores al hacer pública su relación sentimental a través de sus redes sociales.

La influencer compartió dos videos junto a su nueva pareja, el también creador de contenido y futbolista, David Archila, confirmando así un nuevo romance que ya genera diversas reacciones entre su audiencia digital.

@esmelachapina2

@David | Archila Gracias x aparecer mi vida amr no sabes el giro que le diste a mi 2025

♬ sonido original - 𝑬𝓁𝓁𝔂𝓇𝒾𝒸𝓈⁵𝒾𝒶 ☍

