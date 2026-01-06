 Avengers: Doomsday - ¡X-Men regresan en nuevo avance!
Farándula

Avengers: Doomsday lanzó un avance que revela el regreso de X-Men

El nuevo adelanto del universo cinematográfico confirma la aparición de icónicos mutantes y a Robert Downey Jr. como el temible Doctor Doom.

Compartir:
Avengers, Instagram
Avengers / FOTO: Instagram

El universo cinematográfico de Marvel ha vuelto a sacudir a sus seguidores con el lanzamiento del tercer y más impactante tráiler de "Avengers: Doomsday".

Este nuevo avance no solo ha generado una ola de entusiasmo, sino que ha confirmado uno de los regresos más esperados y rumoreados: la aparición de los clásicos X-Men de las películas de Fox, marcando un hito en la convergencia de universos que los fans anhelaban.

Tras los adelantos previos que se centraron en figuras icónicas como Steve Rogers y Thor, este tráiler eleva la apuesta al presentar por primera vez a los mutantes que definieron una era.

La expectativa por "Avengers: Doomsday", programada para estrenarse el 18 de diciembre de 2026, se ha disparado, prometiendo una experiencia cinematográfica sin precedentes.

En las escenas reveladas, se puede ver a Magneto, interpretado por el legendario Ian McKellen, y al Profesor Xavier, encarnado una vez más por Patrick Stewart. Ambos personajes, visiblemente envejecidos, comparten una partida de ajedrez, un guiño a su compleja relación de amistad y rivalidad que ha sido una constante en los cómics y películas.

Doctor Doom: El Nuevo Antagonista 

La trama de la quinta entrega de los Vengadores girará en torno a un villano formidable: el Doctor Doom. La noticia que ha causado mayor revuelo es que este icónico antagonista será interpretado por Robert Downey Jr., el actor que dio vida al inolvidable Iron Man en la Saga del Infinito del MCU.

Foto embed
Avengers - Instagram

Su transición de héroe a villano principal promete una dinámica fascinante y un desafío monumental para los héroes restantes.

La dirección de "Avengers: Doomsday" estará a cargo de los aclamados hermanos Anthony y Joe Russo, quienes ya demostraron su maestría en "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame".

El guion, por su parte, recae en las manos de Michael Waldron, conocido por su trabajo en "Loki", y Stephen McFeely, co-guionista de "Endgame", asegurando una narrativa sólida y coherente con el vasto universo Marvel.

Entre los personajes que regresan de anteriores entregas de los Vengadores, se encuentran: Chris Evans como Steve Rogers, Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como el Capitán América, Sebastian Stan como el Soldado del Invierno, Paul Rudd como Ant-Man, Winston Duke como M'Baku y Letitia Wright.

En Portada

Operativo en Escuintla: Incautan ilícitos y retiran casetas ilegales en ingreso a cárcelt
Nacionales

Operativo en Escuintla: Incautan ilícitos y retiran casetas ilegales en ingreso a cárcel

05:09 PM, Ene 06
Supercopa de España: Ter Stegen vuelve a Barcelonat
Deportes

Supercopa de España: Ter Stegen vuelve a Barcelona

05:26 PM, Ene 06
Caso Gerardi: Inicia audiencia de ofrecimiento de pruebas contra Darío Moralest
Nacionales

Caso Gerardi: Inicia audiencia de ofrecimiento de pruebas contra Darío Morales

04:22 PM, Ene 06
¿Por qué se dice que los Reyes Magos traen carbón a los niños que se portan mal?t
Farándula

¿Por qué se dice que los Reyes Magos traen carbón a los niños que se portan mal?

04:23 PM, Ene 06

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalFútbolDonald TrumpFutbol GuatemaltecoVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos