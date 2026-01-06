Avengers: Doomsday - ¡X-Men regresan en nuevo avance!

El universo cinematográfico de Marvel ha vuelto a sacudir a sus seguidores con el lanzamiento del tercer y más impactante tráiler de "Avengers: Doomsday".
Este nuevo avance no solo ha generado una ola de entusiasmo, sino que ha confirmado uno de los regresos más esperados y rumoreados: la aparición de los clásicos X-Men de las películas de Fox, marcando un hito en la convergencia de universos que los fans anhelaban.
Tras los adelantos previos que se centraron en figuras icónicas como Steve Rogers y Thor, este tráiler eleva la apuesta al presentar por primera vez a los mutantes que definieron una era.
La expectativa por "Avengers: Doomsday", programada para estrenarse el 18 de diciembre de 2026, se ha disparado, prometiendo una experiencia cinematográfica sin precedentes.
En las escenas reveladas, se puede ver a Magneto, interpretado por el legendario Ian McKellen, y al Profesor Xavier, encarnado una vez más por Patrick Stewart. Ambos personajes, visiblemente envejecidos, comparten una partida de ajedrez, un guiño a su compleja relación de amistad y rivalidad que ha sido una constante en los cómics y películas.
Doctor Doom: El Nuevo Antagonista
La trama de la quinta entrega de los Vengadores girará en torno a un villano formidable: el Doctor Doom. La noticia que ha causado mayor revuelo es que este icónico antagonista será interpretado por Robert Downey Jr., el actor que dio vida al inolvidable Iron Man en la Saga del Infinito del MCU.
Su transición de héroe a villano principal promete una dinámica fascinante y un desafío monumental para los héroes restantes.
La dirección de "Avengers: Doomsday" estará a cargo de los aclamados hermanos Anthony y Joe Russo, quienes ya demostraron su maestría en "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame".
El guion, por su parte, recae en las manos de Michael Waldron, conocido por su trabajo en "Loki", y Stephen McFeely, co-guionista de "Endgame", asegurando una narrativa sólida y coherente con el vasto universo Marvel.
Entre los personajes que regresan de anteriores entregas de los Vengadores, se encuentran: Chris Evans como Steve Rogers, Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como el Capitán América, Sebastian Stan como el Soldado del Invierno, Paul Rudd como Ant-Man, Winston Duke como M'Baku y Letitia Wright.