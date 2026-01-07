 Guía para ver los Golden Globes 2026: horarios y dónde
Farándula

¿Dónde y a qué hora ver los Golden Globes 2026?

La ceremonia se llevará a cabo este domingo 11 de enero, el actor guatemalteco Oscar Isaac se disputa el premio de Mejor Actor por su papel en "Frankenstein" .

Golden Globes, Instagram
Golden Globes / FOTO: Instagram

Los Golden Globes 2026 llegan el siguiente fin de semana para premiar lo mejor del cine y la televisión del momento.

Esto premios son entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) (Hollywood Foreign Press Association) desde 1944, y son considerados una importante antesala de los Oscar, inaugurando la temporada de premios de Hollywood.

La transmisión en vivo de la gala tendrá lugar el domingo 11 de enero a las 7:00 p.m. En Guatemala podrán seguir el evento a través de los canales TNT y TV Azteca Guate, mientras que las plataformas streaming HBO Max y Paramount Plus también ofrecerán la premiación para Latinoamérica.

En su 83ª edición, los Golden Globes reconocen a profesionales destacados del cine y la televisión, y este año Guatemala celebra la nominación de Oscar Isaac en la categoría Mejor interpretación de un actor masculino en una película - Drama, por su rol estelar en "Frankenstein" bajo la dirección de Guillermo del Toro.

En esta producción, Isaac interpreta a Víctor Frankenstein, el científico que desafía los límites de la vida al crear una criatura de aspecto humano. 

La actuación de Oscar Isaac en Frankenstein no solo le mereció la nominación a los Golden Globes, sino que también le valió el Vanguard Tribute en los Gotham Awards, reconocimiento que compartió con Guillermo del Toro y Jacob Elordi.

Nominados Golden Globes 2026

En cuanto a la lista de nominados de los Golden Globes 2026, destaca el papel del famoso cineasta Paul Thomas Anderson, quien cada año demuestra estar más y más preparado para insertarse en el cine de industria. El director estadounidense obtuvo nueve nominaciones, cada una en las categorías más importantes de la noche por su película Una batalla tras otra, incluyendo Mejor director, Mejor película, Mejor guion, Mejor banda sonora, Mejor actor y Mejor actriz, entre otros.

También destaca el papel de Guillermo del Toro, el cineasta más querido representando México, cuyo Frankenstein compite en Mejor película dramática, Mejor actor en una película dramática (Oscar Isaac), Mejor actor de reparto (Jacob Elordi) y Mejor director (Guillermo del Toro).

En cuanto a la televisión, los líderes son The White Lotus, Adolescence y Severance; todas imperdibles para los amantes de las buenas historias.

Frankenstein Oscar Isaac - Instagram

