Karely Ruiz sortea liposucción gratis para seguidoras

Karely Ruiz sorprendió nuevamente a su comunidad en redes sociales al anunciar el sorteo de una liposucción gratuita exclusiva para seguidoras, una iniciativa que forma parte de sus esfuerzos de apoyo social.
La creadora de contenido y modelo explicó que este sorteo, programado para febrero de 2026, busca reconocer la lealtad de su audiencia y reforzar su compromiso con causas benéficas.
La ganadora de la liposucción deberá cumplir con una evaluación médica previa para asegurar que es apta para la intervención quirúrgica. Karely Ruiz subrayó que la salud será el factor determinante y que ninguna seguidora participará sin esta aprobación.
Este requisito refuerza el enfoque responsable de la campaña, que no solo incentiva la participación sino que también protege el bienestar de quienes buscan el beneficio.
Requisitos para participar en el sorteo
Las interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones para inscribirse:
- Comentar en la publicación oficial explicando el motivo por el que desean acceder al procedimiento
- Seguir la cuenta de Karely Ruiz y las de los médicos colaboradores
- Compartir el contenido para ampliar su visibilidad en redes sociales
Karely Ruiz reiteró a través de Instagram y Facebook que la valoración médica será indispensable antes de seleccionar a la ganadora, priorizando la seguridad y la responsabilidad.
El anuncio del sorteo de liposucción generó miles de reacciones en cuestión de horas y posicionó la iniciativa como tendencia.
La comunidad reaccionó de manera dividida: mientras muchos aplauden su generosidad, otros plantean debates sobre el papel de las cirugías estéticas como premios en dinámicas digitales.
Sin embargo, Karely Ruiz ha mantenido su postura de continuar realizando estas acciones, defendiendo su enfoque solidario y su responsabilidad como influyente. Estas dinámicas se suman a campañas previas donde la modelo costeó tratamientos médicos y despensas, consolidando su imagen como facilitadora directa de apoyos para sectores vulnerables.