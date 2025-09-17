 Modelo de OnlyFans asesina a hombre tras cita por Facebook
Farándula

Modelo de OnlyFans asesina a hombre tras citarlo por Facebook

Chelsea Perkins, una veterana de Guardia Costera y modelo de OnlyFans, fue condenada a más de 22 años por asesinar a hombre que conoció en redes sociales.

Chelsea Perkins, Redes sociales
Chelsea Perkins / FOTO: Redes sociales

Una mujer identificada como Chelsea Perkins, modelo de OnlyFans y exmiembro de la Guardia Costera de Estados Unidos, fue sentenciada recientemente a 270 meses de prisión (más de 22 años) por el asesinato en segundo grado de un hombre al que conoció a través de Facebook.

El caso ocurrió en marzo de 2021, cuando Perkins viajó desde Virginia hasta Ohio para verse con Matthew Dunmire, de 31 años, con quien había estado conversando en redes sociales.

Ambos pasaron la noche en una vivienda alquilada mediante Airbnb y luego Perkins lo condujo hasta el Parque Nacional del Valle de Cuyahoga, en Valley View, Ohio. Se internaron en senderos cercanos a un cementerio, tomaron una zona boscosa, y fue allí donde según los cargos, Perkins sacó un arma de fuego y le disparó a Dunmire en la nuca, provocando su muerte inmediata.

Chelsea Perkins - Redes sociales

Después del asesinato, Perkins abandonó la escena, hizo un viaje hasta Michigan para tatuarse una soga en el antebrazo, luego regresó a Virginia.

Durante la investigación se encontraron en su residencia piezas clave: tres pistolas calibre 9 mm, una de ellas oculta en un bolso que tenía su identificación, y el arma que coincidentemente arrojó positivo para su ADN.

Además, en su teléfono se halló lo que parecía ser una nota de suicidio falsa, supuestamente escrita por la víctima, que Perkins habría creado para tratar de encubrir el crimen.

Perkins se declaró culpable en mayo de 2025 de asesinato en segundo grado y de usar un arma de fuego durante un delito violento federal. En la lectura de sentencia, el juez federal Solomon Oliver Jr. dictó la pena antes mencionada, además de imponer, una vez cumplida la condena, cinco años de libertad supervisada.

El movimiento que desencadenó todo esto parece haber estado relacionado con un alegato de agresión sexual que Perkins señalaba contra Dunmire, ocurrido varios años antes. En 2017, ella denunció que él la había violado, pero no hubo cargos formales porque no se encontraron pruebas suficientes.

¿Quién era la víctima?

Matthew Dunmire era un hombre de 31 años con residencia y círculo social en Ohio, quien aceptó encontrarse con Perkins tras intercambiar mensajes en Facebook. Cuatro días antes de su muerte, le comentó a algunos compañeros de trabajo que iba a verse con una mujer que conoció en redes, lo cual finalmente ocurrió.

Chelsea Perkins, por su parte, tenía 35 años al momento del crimen, vivía en Virginia y llevaba vida pública como modelo de contenido para adultos bajo el nombre de Selena Savage.

Además, había servido en la Guardia Costera. Su involucramiento en este crimen adquirió particular difusión por el contraste entre su perfil en redes sociales y la gravedad de los cargos que enfrentaba.

El caso despertó gran atención mediática, tanto por el uso de redes sociales como punto de contacto entre la víctima y la acusada, como por la forma en que ocurrió el crimen: una víctima con la que se cita, la noche compartida, y luego un desenlace violento que involucra premeditación.

