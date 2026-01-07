Los Simpson Dicen Adiós a un Ícono de Springfield

La historia de Los Simpson suma un nuevo capítulo que ha generado sorpresa y nostalgia entre sus seguidores. Tras casi 30 años, la serie decidió retirar de forma definitiva a Duffman, personaje reconocido del universo de Springfield y símbolo indiscutible de la cerveza Duff.
La despedida ocurrió en un episodio reciente de la temporada 37, donde se anuncia que la corporación detrás de la cerveza decide prescindir del personaje como parte de una reestructuración interna. Dentro de la narrativa, esta decisión se presenta como una consecuencia directa del cambio en las estrategias de marketing y del abandono de figuras publicitarias clásicas que ya no conectan con las nuevas audiencias.
A diferencia de otras salidas que han marcado a la serie, el retiro de Duffman no está relacionado con una muerte ni con un evento trágico. Por el contrario, el personaje se despide con un tono reflexivo y simbólico, dejando claro que su tiempo como imagen corporativa ha llegado a su fin.
Este enfoque refuerza el carácter satírico de Los Simpson, que desde sus inicios ha criticado el consumo, la publicidad y las grandes corporaciones. Duffman apareció por primera vez en 1997 y rápidamente se convirtió en un personaje recurrente, famoso por su vestimenta ajustada, su energía exagerada y su icónica frase "Oh, yeah!".
Más del adiós del personaje de Los Simpson
Su presencia no solo representaba a la cerveza Duff, sino que funcionaba como una parodia del marketing agresivo y de las figuras creadas para vender a toda costa. La voz del personaje fue interpretada durante años por Hank Azaria, uno de los actores más emblemáticos del programa, responsable también de dar vida a varios personajes secundarios que se han vuelto parte esencial de la serie.
El retiro de Duffman se suma a otros cambios recientes que evidencian cómo Los Simpson continúa transformándose a pesar de su larga trayectoria.
La serie ha optado por dejar atrás personajes y elementos que, aunque icónicos, ya no encajan con los tiempos actuales ni con la sensibilidad de las nuevas generaciones.