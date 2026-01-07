Muere Gerson Leos, tecladista de Banda MS durante ejercicio

Gerson Leos, tecladista de la Banda MS, falleció de manera inesperada mientras jugaba béisbol en Mazatlán, Sinaloa, dejando un profundo vacío en el regional mexicano y entre sus admiradores.
La noticia sacudió tanto a los seguidores de la agrupación como a la comunidad artística nacional. El deceso de Gerson Leos generó una ola de condolencias y homenajes en redes sociales, donde fanáticos, colegas y amigos destacaron su legado y talento dentro de una de las bandas más influyentes de México.
Desde la cuenta oficial de Banda MS, los integrantes expresaron su pesar y agradecieron el impacto de Gerson en la trayectoria del grupo.
"Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó su camino", publicaron junto a una imagen en honor al músico.
Las muestras de afecto no tardaron en aparecer: rápidamente, plataformas como X, Facebook e Instagram se llenaron de mensajes con frases como "Descansa en paz, Gerson" y "Gracias por tu música", evidenciando el aprecio y la admiración que cosechó durante su paso por los escenarios.
Gerson Leos fue clave en el desarrollo del sonido característico de la Banda MS durante una etapa importante en su consolidación como referente del género. Aunque solía mantener un perfil discreto fuera del escenario, colegas y seguidores lo reconocían por su profesionalismo y dedicación.
Detalles sobre su fallecimiento
Según testimonios de personas cercanas, Gerson Leos participaba en un partido en los campos Sarabia de Mazatlán cuando sufrió un infarto fulminante.
Pese a recibir atención inmediata, el desenlace fue fatal y no se han dado a conocer informes médicos adicionales.
A Gerson Leos le sobreviven tres hijos pequeños, quienes compartían con él su afición por el deporte. El cariño del público y el gremio se manifestó en la difusión de fotografías y videos de sus presentaciones pasadas, así como en múltiples mensajes que subrayan su relevancia dentro de la Banda MS y la música regional mexicana.
La muerte de Leos se produce en medio de los preparativos para la gira internacional "Somos MS Tour 2026". Banda MS tiene agendada una de sus presentaciones más ambiciosas el 23 de mayo de 2026 en la Monumental Plaza de Toros México.
La gira iniciará el 31 de enero en Monterrey e incluye dos fechas en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, además de paradas por diversas ciudades de México y Estados Unidos.
Extraoficialmente se sabe que la venta de boletos para el concierto en la Ciudad de México comenzará el 15 de enero a través de Superboletos.com.