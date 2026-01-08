Emily Ratajkowski Criticada por Twerking en Supermercado

Emily Ratajkowski volvió a acaparar titulares internacionales luego de publicar una serie de imágenes y videos en Instagram durante su visita a Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.
Lo que para la modelo parecía una publicación casual de viaje, terminó convirtiéndose en un intenso debate en redes sociales sobre respeto cultural, provocación y límites en el uso de plataformas digitales.
La controversia se originó principalmente por un video en el que Ratajkowski aparece bailando de forma sensual dentro de un supermercado local. En las imágenes, la modelo realiza un breve "twerking" frente a los pasillos del establecimiento, un gesto que generó una oleada de críticas por parte de usuarios que lo consideraron ofensivo e inapropiado para un país con normas sociales y culturales conservadoras.
Tras la difusión del clip, comenzaron a circular otras fotografías de la misma publicación. En una de ellas, Emily aparece visitando la Gran Mezquita Sheikh Zayed, uno de los recintos religiosos más importantes y emblemáticos de Abu Dabi. Aunque algunas personas valoraron que mostrara interés por la arquitectura y los espacios culturales del país, otros señalaron una contradicción entre el tono respetuoso del lugar y el contenido provocador compartido en el resto del carrusel de su Instagram.
Otra de las imágenes que desató mayor debate muestra a la modelo luciendo un atuendo extremadamente revelador, el cual dejó ver parte de su cuerpo de manera explícita según la percepción de muchos internautas. Esta fotografía fue señalada como una falta de sensibilidad hacia las normas de vestimenta y modestia que rigen en gran parte del mundo árabe.
En contraste, también aparece una fotografía en la que Emily Ratajkowski camina tranquilamente acompañada de su hijo, una imagen que algunos interpretaron como un intento de mostrar un lado más cotidiano y humano de su visita. Sin embargo, este momento no fue suficiente para frenar la avalancha de comentarios críticos que ya se había desatado.
¿Quién es Emily Ratajkowski?
Emily Ratajkowski es una modelo, actriz y empresaria que alcanzó fama internacional en 2013 tras aparecer en el video musical Blurred Lines. Desde entonces, ha trabajado con importantes marcas de moda, protagonizado campañas publicitarias y participando en películas como Gone Girl.
Además de su carrera en el modelaje, Emily se ha posicionado como una figura influyente en debates sobre feminismo, sexualidad y autonomía corporal. Su presencia en redes sociales, donde suma millones de seguidores, la ha convertido en una de las celebridades más comentadas, pero también en una de las más polémicas.
