Miniserie de Netflix supera a Stranger Things: ¿qué ofrece?

Netflix volvió a demostrar que su catálogo aún guarda cartas fuertes bajo la manga. Contra todo pronóstico, una miniserie recién estrenada logró arrebatarle el primer lugar de audiencia al episodio final de Stranger Things 5, una de las series más exitosas en la historia de la plataforma. Se trata de En Fuga, una producción que, en cuestión de días, se posicionó como la número uno en más de 44 países.
El fenómeno llamó la atención de inmediato, ya que el cierre de Stranger Things era considerado el evento televisivo del año. Sin embargo, la respuesta del público fue clara: En Fuga logró captar a millones de espectadores gracias a una trama intensa, emocional y cargada de giros inesperados desde sus primeros minutos.
Una historia que atrapa desde el inicio
En Fuga es una miniserie de ocho episodios basada en una novela del reconocido escritor Harlan Coben, especialista en thrillers psicológicos y dramas familiares que suelen convertirse en éxitos globales. La adaptación para Netflix mantiene el sello característico del autor: secretos, desapariciones y verdades ocultas que salen a la luz de la forma más dolorosa.
La historia gira en torno a Simón, un hombre que considera a su familia como el eje central de su vida. Todo cambia cuando su hija desaparece de manera repentina. Mientras algunos aseguran que se trata de una simple huida, Simón está convencido de que hay algo más oscuro detrás de su ausencia.
Tras una búsqueda desesperada, logra encontrarla, pero el reencuentro no es como lo imaginaba. La joven enfrenta una severa adicción a las drogas y arrastra una vida marcada por el caos y el sufrimiento. Simón intenta llevarla de regreso a casa y reconstruir el vínculo perdido, pero pronto descubre que su familia guarda secretos del pasado que nunca fueron revelados.
Verdades que destruyen y decisiones extremas
A medida que avanza la serie, En Fuga profundiza en el impacto emocional que viven tanto el padre como la hija. La joven comienza a descubrir verdades ocultas sobre su familia, lo que complica aún más la posibilidad de sanar.
Cada episodio suma tensión, revelaciones y conflictos morales que ponen a prueba hasta dónde puede llegar un padre para salvar a su hija.
Un elenco sólido y una recepción arrolladora
El estreno de En Fuga se dio el 1 de enero de 2026 y está protagonizada por James Nesbitt y Minnie Driver, quienes recibieron elogios por sus interpretaciones intensas y creíbles. La química del elenco y el tono realista de la historia contribuyeron a su rápido ascenso en el ranking de Netflix.
En pocos días, la producción alcanzó el primer lugar de visualizaciones en más de 44 países, superando incluso a Stranger Things 5, que dominaba la plataforma tras el lanzamiento de su capítulo final.
¿Habrá una segunda temporada?
Por ahora, Netflix no ha confirmado si En Fuga contará con una segunda temporada o si la historia está pensada para concluir definitivamente en sus ocho episodios. La incertidumbre ha generado debate entre los fans, quienes destacan que la serie logra cerrar su arco principal, aunque deja espacio para una posible continuación.
