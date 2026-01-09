Lis Padilla se divorcia y presenta a su nueva novia

La vida personal de Lis Padilla volvió a colocarse en el centro de la conversación digital. La creadora de contenido peruana, conocida a nivel internacional por popularizar el trend "Son de amores", confirmó su divorcio, presentó públicamente a su nueva pareja y enfrentó las críticas con un mensaje directo sobre amor, autenticidad y libertad personal.
¿Quién es Lis Padilla y por qué se hizo viral?
Lis Padilla alcanzó fama global en 2023 luego de publicar un video bailando el tema "Son de amores", cuya coreografía sencilla y espontánea se convirtió en uno de los trends más replicados en TikTok.
Su estilo natural, lejos de los estándares tradicionales de influencers, conectó con millones de usuarios y provocó que artistas, celebridades y marcas replicaran el baile, catapultándola a la popularidad internacional.
A partir de ese momento, Padilla pasó de ser una creadora local a una figura mediática, acumulando millones de seguidores y participando en campañas publicitarias, eventos y entrevistas. Sin embargo, la exposición también abrió la puerta a constantes juicios sobre su apariencia, su vida privada y sus decisiones personales.
El fin de su matrimonio
En medio de ese proceso de fama, Lis Padilla confirmó su separación de Enrique Hildebrandt, conocido en redes como "El Hombre de la Casa".
La relación, que duró siete años, llegó a su fin tras una serie de diferencias relacionadas con la vida familiar, la crianza de sus hijos y el cambio radical que implicó mudarse a Lima luego de su viralidad.
Padilla explicó que la ruptura se dio de manera definitiva y que ambos decidieron seguir caminos separados, priorizando el bienestar de su familia. Aunque el divorcio generó especulación en redes, la tiktoker señaló que se trató de una decisión reflexionada y necesaria para su crecimiento personal.
Una nueva relación y su presentación pública
Meses después de su separación, Lis Padilla presentó oficialmente a su nueva pareja, Tania Pinedo. La relación comenzó en julio de 2025 y fue confirmada públicamente en diciembre, cuando Padilla compartió un video de una propuesta romántica realizada en la región San Martín, lugar de origen de ambas.
Tania Pinedo, de 23 años, estudió Negocios Internacionales y trabaja como operadora de logística. Además, comparte en redes su gusto por el fútbol y los viajes en motocicleta. Desde que hicieron pública su relación, ambas han mostrado momentos de su vida juntas, destacando una conexión cercana y afectuosa.
Críticas, ataques y polarización en redes
La noticia de su nueva relación desató una ola de comentarios divididos. Mientras una parte de sus seguidores celebró que Padilla viviera su vida con libertad, otros usuarios cuestionaron su orientación, su divorcio y el rumbo que ha tomado su vida desde que se volvió famosa.
A estas críticas se sumaron señalamientos sobre su cambio físico, un tema recurrente desde que la creadora decidió someterse a diversas cirugías estéticas. Padilla ha hablado abiertamente sobre los procedimientos que realizó, aclarando que se trató de una decisión personal y no de una imposición externa. Aun así, los comentarios negativos sobre su imagen y su transformación física han persistido.
Lejos de guardar silencio, Lis Padilla decidió responder con un video junto a su novia Tania Pinedo. En el clip, ambas aparecen compartiendo momentos íntimos y cotidianos, acompañados por la canción "100 años" de Ha-Ash y Prince Royce. El mensaje central quedó claro cuando Padilla expresó: "Quiero estar 100 años contigo".
El video rápidamente se volvió tendencia y fue interpretado como una declaración pública de amor y resistencia frente al escrutinio digital. Para muchos de sus seguidores, el gesto representó una respuesta directa a los ataques.
Aunque las críticas no cesaron por completo, la mayoría de las reacciones se inclinaron hacia el apoyo. Miles de usuarios destacaron la valentía de Padilla al mostrarse tal como es y al defender su derecho a rehacer su vida sin esconderse.
