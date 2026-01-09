Spotify Responde a Café Tacvba Sobre Retiro de Su Música

La postura de Café Tacvba abrió un nuevo frente en el debate sobre ética, música y grandes plataformas. Tras exigir a sus disqueras retirar su catálogo de Spotify, la banda recibió una respuesta directa de la compañía, que negó financiar conflictos armados y defendió su modelo de negocio.
El origen del conflicto entre Café Tacvba y Spotify
La controversia comenzó cuando Café Tacvba, una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano, solicitó formalmente a sus disqueras la retirada de toda su música de Spotify. La petición fue encabezada por su vocalista, Rubén Albarrán, quien explicó que la decisión no responde a una disputa comercial puntual, sino a una postura ética y artística frente a las prácticas empresariales de la plataforma.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Albarrán expresó su rechazo a que las regalías generadas por la música del grupo puedan estar vinculadas, directa o indirectamente, con acciones que consideró contrarias a los valores que la banda ha defendido a lo largo de su trayectoria.
Entre sus señalamientos, mencionó presuntas inversiones relacionadas con la industria armamentista y la difusión de publicidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
El músico afirmó que Café Tacvba no desea que su obra contribuya a lo que calificó como abusos de poder, conflictos bélicos o violencia. También criticó el modelo de reparto de ingresos de Spotify, al que describió como insuficiente para los creadores, señalando que el sistema de pagos no refleja el valor real del trabajo artístico.
Críticas al modelo de negocio y a la inteligencia artificial
Además del componente ético, Rubén Albarrán cuestionó de forma directa el modelo de regalías de la plataforma, al que acusó de precarizar a los músicos. En su postura pública, subrayó que la música debe tener un sentido social y cultural, y no convertirse únicamente en un producto dentro de un sistema que prioriza el volumen de reproducciones sobre la creación artística.
El vocalista también manifestó su preocupación por el uso de inteligencia artificial en la industria musical, al considerar que representa un riesgo para la autenticidad de las obras y para los derechos de los artistas humanos. Como parte de su posicionamiento, la banda invitó a sus seguidores a escuchar su música a través de otros medios y no descartó la posibilidad de impulsar un boicot simbólico contra Spotify.
La respuesta oficial de Spotify
Ante la repercusión del caso, Spotify emitió una declaración en la que respondió directamente a los señalamientos de Café Tacvba. Un vocero de la compañía afirmó que respetan el legado artístico del grupo y el derecho de Rubén Albarrán a expresar su opinión, pero aseguró que las acusaciones no corresponden con los hechos.
La empresa negó de manera categórica que Spotify financie guerras o conflictos armados.
En su aclaración, explicó que Helsing, la compañía mencionada en las críticas, es una empresa independiente dedicada al desarrollo de tecnología de defensa para Ucrania y que no forma parte de las operaciones de Spotify como plataforma de streaming musical.
Respecto a la publicidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la compañía señaló que actualmente no existen anuncios de ese organismo en la plataforma y que la campaña referida correspondió a un esfuerzo de reclutamiento del gobierno estadounidense difundido en múltiples medios y canales digitales.
Defensa del impacto económico para los artistas
Spotify también aprovechó la respuesta para defender su modelo de negocio y su relación con los músicos. De acuerdo con la empresa, la plataforma ha generado millones de dólares para Café Tacvba.
La compañía reiteró que aproximadamente el 70 por ciento de los ingresos se destina a los titulares de derechos, y subrayó que su política en torno a la inteligencia artificial está enfocada en proteger a los artistas humanos frente a fraudes y clonaciones no autorizadas.
En su mensaje final, Spotify aseguró que mantiene un profundo respeto por el legado de Café Tacvba y que su objetivo sigue siendo funcionar como un puente entre la música de los artistas y los millones de oyentes que los escuchan diariamente en la plataforma.
Por ahora, el futuro del catálogo de Café Tacvba en Spotify permanece incierto, pero su postura ya ha generado una conversación que trasciende a una sola banda y pone bajo la lupa el papel de las grandes empresas tecnológicas en la industria cultural.
