 Jennifer Lawrence Golden Globes al estilo 'Eva'
Farándula

Jennifer Lawrence y su atuendo al estilo "Eva" arrasa en los Golden Globes

Transparencias, flores y mucha sensualidad: Jennifer Lawrence se robó todas las miradas en los Golden Globes 2026.

Compartir:
Jennifer Lawrenceen, Jennifer Lawrenceen
Jennifer Lawrenceen / FOTO: Jennifer Lawrenceen

Jennifer Lawrence volvió a convertirse en la protagonista indiscutible de una alfombra roja. Esta vez lo hizo durante los Golden Globes 2026, donde su audaz atuendo al estilo "Eva" arrasó entre los asistentes, críticos de moda y usuarios en redes sociales. La actriz, que se ha consolidado como una de las estrellas más queridas y comentadas de la era moderna, llegó luciendo un vestido lleno de transparencias estratégicas.

Además, el vestuario tenía aplicaciones florales colocadas de forma cuidadosa para cubrir las zonas más delicadas de su figura. El look, delicado y atrevido a la vez, fue descrito por los fans como una interpretación moderna de "Eva en el paraíso", debido a la forma en la que las flores parecían ser parte de su cuerpo.

En cuestión de minutos, la imagen de la actriz ya circulaba en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde se multiplicaron los comentarios halagadores. Muchos aseguraron que Lawrence demostró una vez más su estilo único, natural y sin miedo a romper los esquemas tradicionales de Hollywood.

Los Golden Globes 2026 se celebraron en el icónico hotel Beverly Hilton en Los Ángeles, y marcaron una de las primeras grandes galas de la temporada de premios. La ceremonia reunió a las figuras más destacadas del cine y la televisión, con producciones que dominaron las nominaciones y con una fuerte presencia de títulos que ya suenan como favoritos para los próximos Premios Oscar.

Más de Jennifer Lawrence

Entre las categorías más reñidas destacaron Mejor Película Drama, Mejor Actriz y Mejor Actor, con películas como "Frankenstein", "Lone Horizon" y "The Bridges We Burn" acaparando las conversaciones. Durante la noche también hubo espacio para grandes sorpresas, discursos emotivos y momentos virales.

La alfombra roja cumplió una vez más su función como pasarela global, mostrando las propuestas más arriesgadas, clásicas y experimentales de la industria fashion.

¡Al borde de la censura! Jenna Ortega muestra de más en la alfombra roja de los Golden Globes

Jenna Ortega encendió la alfombra roja de los Golden Globes 2026 con un vestido atrevido que desató polémica.

Sin embargo, fue Jennifer Lawrence quien terminó llevándose la mayor parte de reflejos mediáticos gracias a su atuendo atrevido, artístico y casi etéreo.

En Portada

Pasajero de autobús permanece delicado tras accidentet
Nacionales

Pasajero de autobús permanece delicado tras accidente

06:33 PM, Ene 11
¡Guatemala en los Golden Globes! Así lució Oscar Isaac en los Golden Globest
Farándula

¡Guatemala en los Golden Globes! Así lució Oscar Isaac en los Golden Globes

06:26 PM, Ene 11
Trump opina que le parece bien que Marco Rubio sea el próximo presidente de Cubat
Internacionales

Trump opina que le "parece bien" que Marco Rubio sea el próximo presidente de Cuba

03:14 PM, Ene 11
NFL: San Francisco 49ers elimina al campeón t
Deportes

NFL: San Francisco 49ers elimina al campeón

07:08 PM, Ene 11

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFútbolVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos