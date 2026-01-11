Joe Keery impacta con nuevo look en los Golden Globes

La alfombra roja de los Golden Globes 2026 dejó muchos momentos memorables, pero uno de los más comentados fue, sin duda, la aparición de Joe Keery.
El actor estadounidense, conocido mundialmente por interpretar a Steve Harrington en Stranger Things, acaparó miradas al debutar un cambio de imagen radical: cabello rubio, más corto y pulido, muy distinto al icónico peinado voluminoso que lo acompañó durante cinco temporadas de la exitosa serie de Netflix.
El nuevo look no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales y medios internacionales. Para muchos, este cambio de estilo simboliza algo más profundo que una simple decisión estética: es la confirmación de que Joe Keery está listo para una nueva etapa en su carrera, ahora que Stranger Things ha llegado oficialmente a su fin.
El adiós a Steve Harrington y el cierre de una era
Con el rodaje de la quinta y última temporada de Stranger Things ya concluido, Keery se despide de uno de los personajes más queridos de la televisión reciente. Steve Harrington pasó de ser el típico chico popular de secundaria a convertirse en uno de los héroes más entrañables de la serie, ganándose al público con su evolución emocional, su valentía y, por supuesto, su legendario cabello, que incluso dentro de la trama se volvió parte de su identidad.
El hecho de que Steve sobreviviera a todas las temporadas fue celebrado como una victoria emocional para los fans, quienes vieron en él uno de los arcos narrativos más sólidos del programa.
Con ese capítulo cerrado, el nuevo look de Keery parece un gesto simbólico de despedida: menos nostalgia ochentera y más enfoque en lo que viene.
¿Quién es Joe Keery?
Joe Keery nació en Massachusetts y comenzó su carrera con pequeños papeles en televisión antes de alcanzar la fama global gracias a Stranger Things, que se estrenó en 2016. Aunque en un inicio su personaje no estaba destinado a tener un rol protagónico, la química con el elenco y la respuesta del público lo transformaron en una pieza fundamental de la historia.
Su carisma natural, sentido del humor y versatilidad actoral lo convirtieron rápidamente en uno de los rostros más reconocibles de la serie. A partir de ahí, Keery logró consolidarse como algo más que un actor de televisión, participando en producciones cinematográficas y explorando con éxito otros terrenos creativos.
De la actuación a la música: el fenómeno Djo
Fuera de la pantalla, Joe Keery también ha construido una carrera musical sólida bajo el nombre artístico de Djo. En los últimos meses, su popularidad como músico se ha disparado gracias al éxito de End of Beginning, una canción que se volvió viral y escaló posiciones en las listas internacionales, demostrando que su talento va mucho más allá de la actuación.
Este logro lo ha posicionado como uno de los artistas más completos de su generación, capaz de destacar tanto en la industria audiovisual como en la musical. Para muchos, su presencia en los Golden Globes 2026 no solo celebró su imagen renovada, sino también su consolidación como un creador multifacético en pleno auge.
Mira también:
@emisorasunidas897
Disney presentó el elenco para la nueva versión de Enredados. . . #Disney #Enredados #LiveActionDisney #Elenco♬ sonido original - Emisoras Unidas