 Pamela Anderson: Irreconocible en los Golden Globes 2026
Farándula

Como toda una señora y totalmente irreconocible, así lució Pamela Anderson en los Golden Globes

Pamela Anderson al lucir un look sobrio, elegante y para muchos totalmente irreconocible.

Compartir:
Pamela Anderson, Pamela Anderson
Pamela Anderson / FOTO: Pamela Anderson

Como toda una señora y completamente renovada, así lució Pamela Anderson en los Golden Globes 2026. Durante le evento, la actriz acaparó miradas no por sus clásicos escotes y siluetas atrevidas, sino por un atuendo sobrio en color blanco que marcó un giro radical.

Con 58 años recién cumplidos, la actriz demostró que sigue siendo una figura icónica en la industria del entretenimiento, aunque con una imagen más madura y alejada de la sensualidad que la caracterizó en sus años de mayor fama. Durante la gala, celebrada en el imponente Beverly Hilton, Anderson se dejó ver con un vestido recto, sin transparencias ni escotes, acompañado de un peinado sencillo y un maquillaje natural que resaltaba su piel impecable.

Para muchos, el cambio fue tan sorprendente que varios fans y asistentes señalaron en redes sociales que la actriz lucía "totalmente irreconocible". Mientras que otros aplaudieron la evolución de su imagen y aseguraron que se veía elegante y "muy aseñorada".

Su aparición se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados de la alfombra roja. Y es que Anderson mostró un giro en la narrativa visual de la actriz, quien durante décadas se asoció con looks exuberantes y llamativos.

Pamela Anderson y su transformación

En esta ocasión, Pamela optó por una estética minimalista que evidenció una faceta más sofisticada, acorde a su edad y a su actual etapa personal y profesional. Los Golden Globes 2026 estuvieron marcados por el gran desfile de estrellas, nominaciones destacadas y estrenos que marcaron el último año cinematográfico.

La ceremonia reconoció lo mejor del cine y la televisión con categorías muy disputadas, donde figuras como Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Oscar Isaac y Margot Robbie destacaron por sus nominaciones y apariciones en la alfombra roja.

Jennifer Lawrence y su atuendo al estilo “Eva” arrasa en los Golden Globes

Transparencias, flores y mucha sensualidad: Jennifer Lawrence se robó todas las miradas en los Golden Globes 2026.

Además, la gala contó con momentos emotivos, discursos sobre la industria y varias sorpresas en las premiaciones principales. Para Pamela Anderson, la noche representó una oportunidad perfecta para mostrar una transformación que ha venido consolidando desde hace algunos años.

En Portada

Pasajero de autobús permanece delicado tras accidentet
Nacionales

Pasajero de autobús permanece delicado tras accidente

06:33 PM, Ene 11
¡Guatemala en los Golden Globes! Así lució Oscar Isaac en los Golden Globest
Farándula

¡Guatemala en los Golden Globes! Así lució Oscar Isaac en los Golden Globes

06:26 PM, Ene 11
Trump opina que le parece bien que Marco Rubio sea el próximo presidente de Cubat
Internacionales

Trump opina que le "parece bien" que Marco Rubio sea el próximo presidente de Cuba

03:14 PM, Ene 11
NFL: San Francisco 49ers elimina al campeón t
Deportes

NFL: San Francisco 49ers elimina al campeón

07:08 PM, Ene 11

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFútbolVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos