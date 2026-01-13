 Desfila con Shakira en El Salvador: Guía para Guatemaltecos
Farándula

Guatemaltecos podrán desfilar al lado de Shakira en El Salvador, aquí te decimos cómo...

Aquí te contamos todos los detalles de esta oportunidad que definitivamente no te puedes perder.

Shakira, Instagram
Shakira / FOTO: Instagram

Shakira vuelve a encender la pasión de sus fans centroamericanos con una oportunidad única. Y es que algunos fanáticos podrán desfilar junto a ella en sus conciertos de "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" en El Salvador.

Esta dinámica especial, abierta a quienes ya tienen entrada, permite a seguidores mayores de 18 años caminar con la loba rumbo al escenario antes de cada función en el Estadio Jorge "Mágico" González, en San Salvador. La productora Two Shows Producciones, responsable de la residencia de Shakira en El Salvador, lanzó una invitación creativa para que fanáticos de varios países, incluidos guatemaltecos, puedan ser parte de este momento histórico.

La dinámica consiste en enviar un video creativo que recree cómo sería tu caminata junto a la artista al inicio del concierto.

Requisitos y mecánica para participar

Para ser elegible en esta experiencia única, los interesados deben:

• Tener un boleto válido para cualquiera de las fechas de Shakira en El Salvador.

• Ser mayor de 18 años al momento de inscribirse.

• Grabar un reel en Instagram usando la canción "Loba" como música de fondo.

• Mostrar en el video cómo caminarías con Shakira hacia el escenario.

• Enviar el enlace del reel por mensaje directo a la productora junto con una captura del boleto (ocultando el QR para seguridad).

Más del show de Shakira

La creatividad, originalidad y actitud en el video serán clave para que el jurado seleccione a los participantes que tendrán el honor de desfilar con Shakira antes del concierto. La residencia de Shakira en El Salvador ha marcado un hito en la región, emocinando a miles de fanáticos.

Los conciertos, programados para los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero de 2026, han generado gran expectativa, agotando boletos en tiempo récord y posicionando al país como una parada crucial dentro de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Para quienes ya adquirieron sus entradas y desean vivir un momento inolvidable con Shakira, la convocatoria sigue abierta.

