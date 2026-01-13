 Kim Kardashian en bikini Chanel: Cómo duplicó sus fans
Farándula

La foto de Kim Kardashian en bikini Chanel que duplicó sus fans

La empresaria causó revuelo en sus redes sociales al exhibir sus curvas en un diminuto traje de baño que a penas la cubría.

Kim Kardashian, Instagram
Kim Kardashian / FOTO: Instagram

Kim Kardashian volvió a ser noticia tras compartir en redes sociales unas imágenes en las que luce un bikini rosa, recibiendo gran atención por la manera en que muestra su figura

La empresaria y personalidad del entretenimiento generó una avalancha de reacciones en cuestión de horas, tanto de seguidores como de críticos.

Las fotos circularon rápidamente y se convirtieron en tema de conversación entre usuarios y medios internacionales. 

Muchos destacaron la seguridad de Kim Kardashian al posar, reafirmando su posición como un ícono de la cultura pop y la moda.

"Chanel vintage, por favor seamos específicos", fue lo que escribió la estrella del reality.

Foto embed
Kim Kardashian - Instagram

Las imágenes del bikini rosa resaltaron no solo la figura de la celebridad, sino también su estrategia constante para mantenerse relevante en la industria del entretenimiento, donde cada aparición genera titulares y debates en diferentes plataformas.

Kim Kardashian suele aprovechar sus redes sociales para compartir momentos personales que rápidamente atraen la atención del público.

Esta publicación no fue la excepción: miles de seguidores respondieron de inmediato, dejando comentarios que iban desde elogios por su look hasta opiniones divididas sobre sus decisiones estilísticas.

Millonario imperio

Kim Kardashian ha vuelto a demostrar que su influencia va mucho más allá de las alfombras rojas y las redes sociales.

Su marca de ropa interior, Skims, fundada en 2019, ha alcanzado una valoración de 5.000 millones de dólares tras cerrar una nueva ronda de financiación que inyecta 225 millones de dólares a la compañía.

La operación, liderada por Goldman Sachs Alternatives, marca un punto de inflexión en el crecimiento de la firma, que aspira a convertirse en un gigante minorista global.

Foto embed
im Kardashian SKIMS - Instagram

La estrategia de expansión contempla un cambio de modelo: de la venta online a una presencia física consolidada en las principales capitales del mundo. Actualmente, la marca cuenta con 18 tiendas en Estados Unidos y dos en México, pero los nuevos fondos permitirán abrir decenas de locales más y reforzar su presencia en Asia y Europa. 

Según el comunicado oficial, la empresa destinará parte de la inversión a la innovación de productos y a ampliar su catálogo hacia nuevas categorías, como la ropa deportiva y el athleisure, con especial atención a su alianza con Nike, que dio lugar a la línea NikeSkims, enfocada en el público femenino.

Foto embed
Nike Skims - Instagram

Emisoras  Escúchanos