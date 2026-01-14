¿Nueva novia? Rosalía y famosa modelo captadas juntas

Rosalía se encuentra en el centro de la atención mediática tras la viralización de imágenes que la muestran en actitud muy cercana con la modelo francesa Loli Bahía.
Las fotografías y videos, que las captaron paseando de la mano por las calles de París y, más recientemente, disfrutando del Año Nuevo en Río de Janeiro, han desatado una ola de especulaciones sobre un posible romance entre ambas.
Hasta el momento, ninguna de las dos ha confirmado o desmentido estos rumores, manteniendo el misterio sobre la naturaleza de su vínculo.
Los registros visuales, difundidos ampliamente por fans y medios internacionales, muestran a Rosalía y Loli Bahía compartiendo momentos en la ciudad carioca, donde se les vio caminando juntas y en una actitud cómplice durante una fiesta de fin de año.
Para muchos de sus seguidores, estos gestos son una clara señal de que podría existir algo más que una simple amistad, mientras que otros interpretan la cercanía como una relación platónica muy fuerte en un período significativo para la artista.
La presencia de Loli Bahía en el círculo íntimo de Rosalía no es un hecho reciente. Las apariciones conjuntas comenzaron a finales del año pasado, cuando se les vio por primera vez en Madrid.
En aquella ocasión, la modelo acompañó a la cantante durante el lanzamiento de su álbum ‘LUX’, un evento clave en la nueva etapa artística de Rosalía. Posteriormente, las dos fueron captadas en París, asistiendo a conciertos y disfrutando de salidas nocturnas
Sin embargo, fue la visita a Río de Janeiro la que terminó por encender todas las alarmas. Ambas fueron fotografiadas caminando tomadas de la mano, paseando por zonas turísticas y compartiendo lo que parecían ser momentos íntimos en la playa.
¿Quién es Loli Bahía?
Loli Bahía, de 23 años, es una destacada modelo nacida en Lyon, Francia. Su origen multicultural, con un padre de raíces españolas y una madre de ascendencia argelina, se refleja en su distintiva imagen y presencia escénica.
Estas características la han catapultado como uno de los rostros más solicitados por las grandes casas de moda desde el año 2020.
Su ascenso en la industria ha sido meteórico. Tras debutar en las pasarelas europeas, Loli Bahía rápidamente comenzó a desfilar para firmas de alto perfil y a aparecer en importantes campañas publicitarias y portadas de revistas especializadas.
Su estilo, que fusiona una elegancia clásica con un aire contemporáneo, la ha posicionado como una de las figuras prominentes de la nueva generación de modelos internacionales, destacando tanto en las pasarelas como en el ámbito digital.
Antes de que su nombre se vinculara mediáticamente con Rosalía, Loli Bahía ya contaba con una sólida y respetada carrera en el mundo de la moda.