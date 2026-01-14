Julio Iglesias: Acusaciones agresión sexual y su reacción

Julio Iglesias enfrenta uno de los momentos más delicados de su trayectoria pública luego de que salieran a la luz acusaciones de agresión sexual presentadas por dos mujeres que trabajaron como empleadas domésticas en algunas de sus residencias en el Caribe.
La publicación del testimonio, difundida por un medio español en colaboración con una cadena internacional, colocó al cantante en el centro de una fuerte polémica mediática y social.
Tras la difusión del reportaje, el intérprete español reaccionó por primera vez y expresó el profundo golpe emocional que, según su entorno, le han provocado las acusaciones. De acuerdo con personas cercanas, Iglesias se encuentra devastado y percibe la situación como un ataque directo a su dignidad y a su legado personal, asegurando que la experiencia ha sido comparable a "como si le hubieran matado".
¿Qué dicen las denunciantes?
Las dos mujeres aseguran haber trabajado para Julio Iglesias entre 2021 y 2022 como parte de su personal doméstico en propiedades ubicadas en Bahamas y República Dominicana.
En sus testimonios, relatan presuntos episodios de agresión sexual, humillaciones constantes, insultos verbales y, en algunos casos, agresiones físicas. También describen un ambiente laboral marcado por el miedo y el abuso de poder.
Ambas versiones señalan que los hechos ocurrieron dentro de las residencias privadas del artista y que, durante ese periodo, se sintieron vulnerables por su situación laboral y migratoria.
La postura del cantante
Hasta ahora, Julio Iglesias ha negado categóricamente cualquier señalamiento en su contra según las fuentes cercanas al artista. Su reacción inicial no estuvo acompañada de un comunicado formal, pero sí de expresiones de incredulidad y dolor ante lo que considera acusaciones falsas que afectan profundamente su vida privada y su imagen pública.
El artista, que desde hace años mantiene un perfil bajo y alejado de los escenarios, habría manifestado sentirse traicionado y sorprendido por la magnitud de la polémica, mientras analiza los pasos legales a seguir junto a su equipo jurídico.
Un escándalo que reabre el debate
El caso ha reavivado el debate sobre los abusos en entornos privados y la dificultad que enfrentan las víctimas para denunciar a figuras públicas con gran poder e influencia. Al mismo tiempo, ha generado reacciones divididas entre seguidores del cantante, quienes piden respetar la presunción de inocencia, y colectivos que exigen que las denuncias sean investigadas a fondo.
Por ahora, las acusaciones contra Julio Iglesias continúan generando repercusiones a nivel internacional, mientras se espera si las denunciantes avanzarán por la vía legal y si el cantante ofrecerá una declaración pública más amplia en los próximos días.
Mira también:
@emisorasunidas897
Disney presentó el elenco para la nueva versión de Enredados. . . #Disney #Enredados #LiveActionDisney #Elenco♬ sonido original - Emisoras Unidas