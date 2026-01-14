 Vadhir Derbez Muestra a Su Hermano en Tanga en Divertido Clip
Farándula

Vadhir Derbez exhibe a su hermano en tanga en divertido video

El actor sorprendió a sus miles de fans al publicar un video recordando el viaje que hicieron al Polo Norte y cuando José Eduardo los dejó con la boca abierta al mostrar sus atributos.

Vadhir Derbez y José Eduardo, Instagram
Vadhir Derbez y José Eduardo / FOTO: Instagram

Durante la cuarta temporada del reality show familiar "De viaje con los Derbez", la polémica y divertida familia viajó hasta el Polo Norte para conocer a Santa Claus y para recordar esos momentos, Vadhir Derbez decidió exhibir a su hermano.

Como era de esperar, durante el viaje los integrantes de la familia Derbez hicieron muchas locuras. José Eduardo sorprendió a sus hermanos y a su famoso padre al modelar su nueva tanga, la cual creyó era buena idea llevarla al Polo Norte. 

Mientras que Alessandra, Eugenio y Aitana se dispusieron a colocar el árbol de navidad para darle un toque hogareño, Vadhir, Aislinn y José Eduardo disfrutaron del jacuzzi al aire libre.

Pese al intenso frío que se siente en el Polo Norte, los hermanos Derbez se pusieron ropa interior y disfrutaron del agua calientita.

Instantes antes de entrar al jacuzzi advirtió a sus hermanos que los iba a sorprender por lo que solo abrió su bata y mostró su nueva adquisición respecto a la ropa interior, esto provocó el asombro de Aislinn y Vadhir Derbez.

Sin pensarlo, José Eduardo se dio una vuelta como si estuviera modelando dicha prenda diminuta. Luego de esto, Eugenio Derbez apareció para tomarle una foto a sus tres hijos en el jacuzzi cuando de repente José Eduardo decidió salir del agua y mostrarle a su famoso padre su "traje de baño especial", esto provocó las risas y el asombro del productor y comediante.

Foto embed
Vadhir Derbez - Instagram

Sinceras palabras

Con sinceridad, Vadhir Derbez se dirigió a sus seguidores para conversar sobre lo complicado que fue su 2025, un año de contrastes y de valiosos aprendizajes.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el también hijo de Eugenio Derbez reveló detalles de cómo una ruptura amorosa a principios de año lo llevó a emprender el camino hacia la búsqueda de respuestas, tras detectar algunas circunstancias como la falta de amor propio y el hecho de excusar algunas de sus actitudes, situaciones por las cuales tomó la decisión de actuar e implementar cambios para ser una mejor versión de sí mismo.

Dispuesto a compartir algunos aspectos de su entorno personal, Vadhir Derbez se sinceró sobre cómo el 2025 impactó su vida, específicamente tras haberse enamorado.

"2025 llegó para quebrarme. Empecé el año terminando una relación que me enseñó muchísimas cosas que fue muy pesado porque siento que en otras relaciones pasadas lo que yo hacía era excusar las cosas que yo terminaba haciendo...", contó.

Vadhir fue directo al asumir la responsabilidad de sus actos, pues asegura que al excusar cada uno de sus comportamientos comprometía cada una de sus relaciones, no solo sentimentales, pues también eso influía en su entorno familiar y con los amigos. 

"Me metí, me clavé muchísimo en terapía, en psicoanalista, me puse a leer a escribir en las mañanas, me puse a leer libros de cómo cambiar hábitos, de cómo mejorar, de cómo empezar a romper patrones y esas cosas que antes estaba haciendo...", dijo.

