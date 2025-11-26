Descubre la Verdad sobre la Muerte de la Mamá de Aislinn Derbez

La mamá de Aislinn Derbez murió el pasado 24 de noviembre, la noticia fue dada a conocer en primer instancia por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), en la que lamentó la triste pérdida de uno de sus talentos más grandes.
Horas después, la propia Aislinn Derbez, hija de Michel y de Eugenio Derbez, confirmó los reportes sobre la noticia del deceso de su madre.
La partida repentina, que ocurrió en un entorno supervisado, fue aclarada por la periodista Ana María Alvarado, quien reveló los detalles precisos de la tragedia.
Según la información reportada por Alvarado en el programa Sale el Sol, Michel no murió por un simple accidente, sino por un desenlace médico fatal: habría sufrido un infarto repentino.
El infarto provocó que Gabriela perdiera el equilibrio, sufriendo una caída fatal dentro de la residencia donde vivía y perdió la conciencia, cuando fue la persona encargada de la casa de asistencia a preguntarle si bajaría a desayunar se dio cuenta de que estaba en el suelo, cuando hablaron a los servicios médicos al parecer ya había fallecido .
Michel residía en una casa de asistencia con atención médica constante, un espacio que la propia Aislinn Derbez le había facilitado.
La periodista enfatizó que no se trataba de un asilo tradicional, sino de un edificio de apartamentos que tienen acceso a servicios médicos, comida, lavandería y todo lo que necesitaba , y estaban al pendiente de ella.
Su estancia
Aislinn Derbez trasladó a su madre a este lugar hace un año y medio cuando Gabriela se divorció de su ex esposo Jorge Aguilera, con el objetivo de garantizar su bienestar y compañía, y estaba pagando para que estuviera bien.
Previo al incidente, la actriz llevaba una vida tranquila y no presentaba problemas de salud graves.
Eugenio Derbez le dedicó un amoroso mensaje a Aislinn Derbez tras el inesperado fallecimiento de su mamá, Gabriela Michel.
"Siempre contigo. Te amo", escribió el actor en Instagram.
El esposo de Alessandra Rosaldo acompañó su mensaje con una fotografía de su hija, a quién mostró con la mirada fija hacia el horizonte y posando en lo que sería la cima de una montaña.