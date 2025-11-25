 Relación de Eugenio Derbez con la mamá de Aislinn Derbez
Farándula

¿Quién era la mamá de Aislinn y cómo fue su relación con Eugenio Derbez?

La muerte de la actriz Gabriela Michel reabrió una de las historias más comentadas alrededor de la familia Derbez: su breve y turbulenta relación con Eugenio.

Aislinn Derbez, Instagram
Aislinn Derbez / FOTO: Instagram

La actriz Gabriela Michel falleció a los 65 años a causa de un infarto, así lo reveló Aislinn Derbez a través de una publicación en sus redes sociales.

"Agradezco de corazón las muestras de cariño que he recibido", inició en su mensaje compartido en sus historias de Instagram. "Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto", explicó sin revelar más detalles.

Gabriela era una figura muy querida en el doblaje, famosa por dar voz a personajes como Samantha Jones en Sex and the City, Primavera en "La Bella Durmiente", Reina Clario en "Tinker Bell", Madame Leota en "La Mansión embrujada".

Aislinn Derbez - Facebook

La historia entre Gabriela Michel y Eugenio Derbez comenzó en 1986, cuando ambos buscaban consolidarse en el medio artístico. Ella ya destacaba en el mundo del doblaje, mientras él intentaba abrirse paso como actor y comediante.

En entrevistas con Yordi Rosado, Aislinn Derbez relató que desde que se conocieron, sus padres tenían formas de ser muy diferentes. 

Contó que Gabriela y Eugenio nunca contrajeron matrimonio legal y que, aunque existía una fuerte conexión emocional, no lograron encontrar un equilibrio debido a sus personalidades contrastantes. 

Incluso señaló que "siempre se llevaron mal" y que nunca alcanzaron un punto de paz durante su relación.  

Eugenio Derbez y la mamá de Aislinn - Instagram

Pese a ello, mantuvieron una comunicación funcional para garantizar el bienestar de su hija. Este vínculo respetuoso permitió que Aislinn creciera rodeada del apoyo de ambos, aun cuando la relación ya no existía.

¿Dónde surgió el amor?

Aislinn Derbez relató a Yordi cómo se conocieron sus padres. De acuerdo con la actriz, Gabriela Michel pensó inicialmente que Eugenio Derbez era gay, pues lo conoció cuando él era su maestro de ballet y tenía un comportamiento tímido y reservado.  

Aislinn explicó que Derbez era más joven que su mamá y que en aquel entonces tenía un carácter introvertido

"Mi papá era maestro de ballet de mi mamá. Le daba clases de ballet, pero mi papá era más chico que mi mamá. Se conocieron en una academia de ballet, donde mi papá era el maestro. Mi mamá juraba que mi papá era gay porque bailaba ballet", reveló.

Gabriela y Eugenio se separaron en 1987, poco después del nacimiento de Aislinn. Su segunda relación formal fue con el locutor Jorge Alberto Aguilera, con quien se casó tuvo dos hijas: Michelle y Chiara.

Aislinn y su familia - Instagram

