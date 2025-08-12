 Bob Odenkirk revela detalles del infarto en Better Call Saul
Farándula

Bob Odenkirk dio detalles sobre el infarto que sufrió en el set de Better Call Saul

El actor aseguró que la rápida intervención de sus compañeros y del equipo médico fue clave para salvarle la vida.

Better Call Saul, Better Call Saul
Better Call Saul / FOTO: Better Call Saul

El actor Bob Odenkirk, recordado por su papel de Saul Goodman en Breaking Bad y Better Call Saul, relató con detalle el infarto que sufrió durante el rodaje de la serie. El incidente tuvo lugar en julio de 2021, y fue un episodio que cambió su vida para siempre.

En una reciente entrevista en el pódcast Conan O’Brien Needs a Friend, Odenkirk confesó que la rápida reacción de sus compañeros y del equipo médico del set fue lo que le salvó la vida. "Si esto hubiera pasado en mi tráiler, no estaría aquí", afirmó el famoso actor originario de Estados Unidos.

El incidente ocurrió en Albuquerque, Nuevo México, en plena pandemia. Por las restricciones sanitarias, los actores de Better Call Saul permanecían alejados en sus descansos, lo que en este caso resultó providencial.  Odenkirk estaba junto a sus compañeros Ray Campbell y Patrick Fabian cuando comenzó a sentirse mal.

Ambos notaron que se estaba desvaneciendo y cambiando de color, por lo que de inmediato pidieron ayuda. La médica del set, Rosa Estrada, con formación militar, inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras preparaba un desfibrilador externo automático (DEA).

Así se logró salvar el actor de Better Call Saul

Pasados 15 minutos, el dispositivo administró tres descargas eléctricas hasta que su corazón volvió a latir. "Recuerdo que el aparato decía ‘No se detecta pulso, aléjese del cuerpo’, y luego descargaba. Mi cuerpo saltaba del suelo", relató el actor.

Tras estabilizarlo, fue trasladado al hospital Presbyterian de Albuquerque, donde lo indujeron a un coma para evitar daños mayores.

Al amanecer, los médicos limpiaron la arteria obstruida y le colocaron dos stents para restaurar el flujo sanguíneo. El actor de Better Call Saul reconoció que este episodio lo llevó a replantearse sus prioridades de toda su vida.

Aseguró que ahora cuida más su salud y valora cada momento de su vida personal y profesional. "Fue una transformación total. Aprendí a no dar nada por sentado", expresó.

