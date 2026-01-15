 Gaby Moreno Brilla en Broadway como Perséfone en Hadestown
Farándula

Gaby Moreno hace historia en Broadway al interpretar a Perséfone en Hadestown

La voz guatemalteca que ha conquistado los Grammy ahora llega al escenario más importante del teatro musical. Gaby Moreno se convierte en la primera artista guatemalteca en asumir un papel protagónico en Broadway.

Gaby Moreno, Redes sociales
Gaby Moreno / FOTO: Redes sociales

Momento histórico

La música y el teatro internacional celebran un momento histórico. La cantautora guatemalteca Gaby Moreno fue anunciada como parte del elenco principal del exitoso musical Hadestown, una de las producciones más aclamadas de Broadway, ganadora de múltiples premios Tony y un Grammy.

A partir del 3 de marzo de 2026, Moreno dará vida a Perséfone, uno de los personajes centrales de esta reinterpretación moderna de la mitología griega.

El anuncio marca un antes y un después para la representación centroamericana en los grandes escenarios del mundo, ya que Gaby Moreno se convierte en la primera artista de la región en protagonizar una producción de este nivel en Broadway.

Un debut histórico en el teatro musical

La llegada de Gaby Moreno a Hadestown no solo representa un logro personal, sino un hito cultural. Su incorporación al elenco simboliza un avance significativo en la diversidad de Broadway y abre nuevas posibilidades para artistas latinoamericanos que buscan espacios en la escena teatral internacional.

Hadestown, con música y letras de Anaïs Mitchell, es reconocido por su narrativa poética y su sonido que fusiona folk, blues, jazz y soul, géneros que conectan de forma natural con el estilo musical de Moreno.

Esta afinidad artística ha despertado altas expectativas entre críticos y seguidores del musical, quienes anticipan una interpretación cargada de fuerza emocional y autenticidad.

Foto embed
Gaby Moreno - Redes sociales

El personaje de Perséfone

En la obra, Perséfone es la diosa del inframundo y esposa de Hades, una figura carismática, rebelde y profundamente humana que transita entre el mundo subterráneo y la superficie.

Es uno de los personajes más queridos por el público debido a su energía escénica y a las canciones que interpreta, consideradas entre las más memorables del espectáculo.

El papel exige una voz poderosa, presencia escénica y una conexión emocional con la historia, cualidades que Gaby Moreno ha demostrado a lo largo de su carrera musical. Su llegada promete darle una nueva dimensión al personaje, aportando matices frescos y una sensibilidad distinta a esta figura mítica.

Sobre Gaby Moreno

Nacida en la Ciudad de Guatemala, Gaby Moreno es una de las artistas más reconocidas del país a nivel internacional. Su carrera se ha caracterizado por una fusión única de blues, soul, folk, jazz y ritmos latinos, lo que le ha permitido construir una identidad artística sólida y versátil.

Ha sido galardonada con premios Grammy y Latin Grammy, además de colaborar con artistas de talla mundial. Más allá de la música, Moreno también se ha destacado por su compromiso social, siendo embajadora de buena voluntad de UNICEF y una voz activa en temas relacionados con la migración, la niñez y los derechos humanos.

Su trayectoria ha llevado el nombre de Guatemala a escenarios de todo el mundo, y ahora suma un nuevo capítulo al debutar en el teatro musical más importante del planeta.

Elenco renovado y fecha de estreno

La nueva etapa de Hadestown iniciará el 3 de marzo de 2026 en el Walter Kerr Theatre de Nueva York, con un elenco principal renovado. Junto a Gaby Moreno, participarán Joshua Colley como Orfeo, Jordan Tyson como Eurídice, J. Harrison Ghee como Hermes y Gary Dourdan como Hades.

Esta renovación busca darle un nuevo impulso a la producción, que desde su estreno en 2019 se ha consolidado como uno de los musicales más influyentes de la última década.

Hadestown es una adaptación contemporánea de los mitos griegos de Orfeo y Eurídice, así como de Hades y Perséfone. La historia se desarrolla en un mundo que mezcla elementos industriales con una estética poética, explorando temas universales como el amor, la esperanza, la pérdida, el sacrificio y la resiliencia.

