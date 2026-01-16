Antonela Roccuzzo deslumbra en bikini de hilo y arrasa en redes

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo compartieron con sus seguidores un instante de profunda intimidad durante las últimas horas de vacaciones en Rosario, antes de regresar a Miami para retomar sus compromisos.
La pareja, ícono del deporte y el espectáculo, abrió una ventana a su vida privada desde su ciudad natal, dejando ver cómo disfrutan el verano argentino.
Antonela Roccuzzo y Messi son una de las parejas más populares de internet, por lo que no es de extrañar que cada posteo en el que aparecen juntos se vuelva viral.
Anto publicó en Instagram una serie de fotografías donde se la observa junto a Messi en la pileta de su casa familiar, acompañando la publicación con un emoji de corazón como único texto.
En dicha publicación se puede ver a Antonela Roccuzzo con un traje de baño estilo bikini de color rosa, mientras abraza y besa a Messi quien utiliza un bañador color negro.
En la publicación destacan comentarios alabando el físico de Antonela quien lleva una vida fitness muy activa: "Diosa total. Cuando la constancia y la disciplina se nota" comenta una usuaria. "Eres de otro universo", "Envidia de la buena" comentan otras usuarias alabando la figura de "La Goat".
Más detalles
Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, es una figura pública y emprendedora con una carrera propia más allá de ser pareja del astro del fútbol.
Tras estudiar en la Universidad Nacional de Rosario, donde cursó comunicación social y brevemente odontología, optó por dedicarse al modelaje y al mundo de la moda.
La familia Messi arribó al país el 17 de diciembre de 2025 con el objetivo declarado de pasar las fiestas navideñas y los días de descanso en compañía de sus seres queridos.
En Año Nuevo, Messi deseó salud, amor y paz para todos, compartiendo una imagen junto a sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Por su parte, Antonela mostró los preparativos navideños y los atuendos familiares para Nochebuena, mientras que Messi expresó un afectuoso "¡Feliz Navidad!" en sus stories.