 Antonela Roccuzzo deslumbra en bikini de hilo y arrasa en redes
Farándula

Antonela Roccuzzo incendia las redes con su candente bikini de hilo

La modelo argentina posa enamorada con Lionel Messi y presume su cuerpazo en pleno verano argentino.

Compartir:
Antonela-Roccuzzo-y-Messi.webp,
Antonela-Roccuzzo-y-Messi.webp / FOTO:

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo compartieron con sus seguidores un instante de profunda intimidad durante las últimas horas de vacaciones en Rosario, antes de regresar a Miami para retomar sus compromisos.

La pareja, ícono del deporte y el espectáculo, abrió una ventana a su vida privada desde su ciudad natal, dejando ver cómo disfrutan el verano argentino.

Antonela Roccuzzo y Messi son una de las parejas más populares de internet, por lo que no es de extrañar que cada posteo en el que aparecen juntos se vuelva viral.

Foto embed
Antonela Roccuzzo y Messi - Instagram

Anto publicó en Instagram una serie de fotografías donde se la observa junto a Messi en la pileta de su casa familiar, acompañando la publicación con un emoji de corazón como único texto.

En dicha publicación se puede ver a Antonela Roccuzzo con un traje de baño estilo bikini de color rosa, mientras abraza y besa a Messi quien utiliza un bañador color negro.

En la publicación destacan comentarios alabando el físico de Antonela quien lleva una vida fitness muy activa: "Diosa total. Cuando la constancia y la disciplina se nota" comenta una usuaria. "Eres de otro universo", "Envidia de la buena" comentan otras usuarias alabando la figura de "La Goat".

Foto embed
Antonela bikini - Instagram

Más detalles

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, es una figura pública y emprendedora con una carrera propia más allá de ser pareja del astro del fútbol.

Tras estudiar en la Universidad Nacional de Rosario, donde cursó comunicación social y brevemente odontología, optó por dedicarse al modelaje y al mundo de la moda.

La familia Messi arribó al país el 17 de diciembre de 2025 con el objetivo declarado de pasar las fiestas navideñas y los días de descanso en compañía de sus seres queridos. 

En Año Nuevo, Messi deseó salud, amor y paz para todos, compartiendo una imagen junto a sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Por su parte, Antonela mostró los preparativos navideños y los atuendos familiares para Nochebuena, mientras que Messi expresó un afectuoso "¡Feliz Navidad!" en sus stories.

En Portada

Presidente de 48 Cantones de Totonicapán: Es una persecución a los pueblost
Nacionales

Presidente de 48 Cantones de Totonicapán: "Es una persecución a los pueblos"

11:07 AM, Ene 16
Presentan la Media Maratón Max Tott 2026t
Deportes

Presentan la Media Maratón Max Tott 2026

01:54 PM, Ene 16
Confirman fuga de un privado de libertad en Izabalt
Nacionales

Confirman fuga de un privado de libertad en Izabal

01:25 PM, Ene 16
Bad Bunny presenta un adelanto de lo que será su show en el SuperBowlt
Farándula

Bad Bunny presenta un adelanto de lo que será su show en el SuperBowl

01:56 PM, Ene 16

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolVenezuelaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos