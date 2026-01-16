Bad Bunny Revela Adelanto de Su Show en el Super Bowl

La expectativa por el Super Bowl LX ya está en su punto más alto tras el reciente lanzamiento del tráiler oficial del esperadísimo Halftime Show, protagonizado en esta edición por el reconocido artista puertorriqueño Bad Bunny.
El anuncio fue realizado la mañana del 16 de enero de 2026, confirmando que la música urbana y la cultura latina tendrán un papel central en uno de los espectáculos deportivos más importantes del mundo, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
" El 8 de febrero, el mundo bailará. #AppleMusicHalftime#SBLX.", escribió en sus redes sociales.
Bad Bunny y Apple Music compartieron un avance exclusivo grabado en Puerto Rico, mostrando al artista bailando bajo el emblemático árbol Flamboyán, símbolo del orgullo boricua.
El video, difundido por múltiples plataformas digitales, da una muestra del entusiasmo y la energía que caracterizarán el show de medio tiempo y destaca la esencia puertorriqueña que el artista lleva consigo.
Según el comunicado oficial emitido por Apple Music, el tráiler encarna la idea de que la música no tiene fronteras, raza ni color de piel.
El video se presenta como una invitación global, animando a la audiencia a sumarse a la celebración encabezada por Bad Bunny y a dejarse llevar por el ritmo y la unidad cultural que el espectáculo promete entregar.
"La pieza audiovisual funciona como una invitación abierta, dando la bienvenida al mundo entero para acompañar al ‘conejo malo’ en su monumental presentación del Super Bowl y contagiarse del ritmo, la unidad y la riqueza cultural que solo él puede llevar a un escenario global", destacó el comunicado de la plataforma musical.
Reacciones y apoyo
Las respuestas al tráiler no tardaron en surgir. En redes sociales, cientos de usuarios mostraron su apoyo, especialmente desde la comunidad latina, que celebró la inclusión y el orgullo puertorriqueño representado por Bad Bunny.
Algunos de los mensajes destacados fueron:
- "Ni siquiera soy puertorriqueño y esto me hizo llorar"
- "Estoy muy feliz por Bad Bunny, me encanta que esté aportando una cultura diferente"
- "Estoy súper emocionada, gracias Apple y gracias Bad Bunny"
- "DE PR PA’L MUNDO ENTERO"
- "El avance más hermoso, me hizo llorar. El mundo necesita bailar. Orgullo boricua"
El sentir general confirmó la importancia de representar distintas culturas en escenarios de gran alcance.