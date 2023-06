¿Harry Styles estará en el Halftime Show del Super Bowl 2024?

En los últimos días surgió el fuerte rumor de que Harry Styles podría liderar el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII 2024.

Tras el éxito del show de Rihanna, miles de internautas se comenzaron a preguntar quien sería encargado del espectáculo para el próximo año. Y aunque falten aproximadamente ocho meses para dicho evento deportivo, medios estadounidenses reportaron que el cantante podría ser.

There’s been a lot of chatter, that multiple-time GRAMMY award winner and former One Direction Star Harry Styles will be the 2024 Super Bowl Halftime Show Performer

