 Iron Maiden: Gira en Centroamérica y Sudamérica 2024
Iron Maiden revela fechas de su gira en Centroamérica y Sudamérica

Iron Maiden vuelve a Centroamérica y Sudamérica con su gira "Run for your lives", un tour que promete revivir los grandes himnos del heavy metal.

Iron Maiden, Redes sociales
Iron Maiden / FOTO: Redes sociales

La legendaria banda británica de heavy metal Iron Maiden confirmó nuevas fechas de su gira mundial "Run for your lives", con la que recorrerá distintos países de Centroamérica y Sudamérica durante 2026.

El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores de la agrupación, que se prepara para regresar a la región con un espectáculo de gran formato y un repertorio que promete repasar lo mejor de su extensa trayectoria.

La gira comenzará en mayo de 2026 en Atenas, Grecia, y recorrerá diversas ciudades de Europa antes de continuar por Norteamérica. Posteriormente, Iron Maiden llegará al continente americano con presentaciones en Centroamérica y Sudamérica, reafirmando su fuerte vínculo con el público latino.

Iron Maiden en Centroamérica

Centroamérica será una de las paradas clave del tour. De acuerdo con la información oficial, la banda se presentará en dos países de la región, marcando su esperado regreso tras varios años de ausencia.

En El Salvador

Iron Maiden se presentará el 5 de octubre de 2026 en el Estadio Jorge "Mágico" González, en San Salvador. La venta de entradas iniciará el 2 de febrero según informó la productora Two Shows. Por el momento no han informado el costo de las mismas.

Este concierto marcará el regreso de la banda al país, luego de su histórica visita el 6 de marzo de 2016 con la gira The Book of Souls World Tour.

Diez años después, Iron Maiden volverá a pisar tierras salvadoreñas, consolidando una relación especial con sus seguidores locales.

En Costa Rica

La cita en Costa Rica será el 8 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional. El show está programado para iniciar a las 6:30 de la tarde. La productora MOVE Concerts adelantó que los boletos pronto estarán a la venta.

Sudamérica también forma parte del recorrido

Además de Centroamérica, Iron Maiden incluirá varias ciudades de Sudamérica dentro de la gira "Run for your lives". Aunque no todas las fechas han sido detalladas en el primer anuncio, se espera que en las próximas semanas se confirmen conciertos en países donde la banda cuenta con una base de fans sólida, como Brasil, Argentina, Chile y Colombia.

¿Qué es la gira "Run for your lives"?

El tour "Run for your lives" toma su nombre de uno de los temas clásicos del grupo y promete un espectáculo cargado de energía, con una producción visual de gran escala y un setlist que combinará himnos históricos con canciones representativas de distintas etapas de su carrera. La banda ha adelantado que será una gira pensada tanto para los seguidores de toda la vida como para las nuevas generaciones.

Iron Maiden es una de las bandas más influyentes y exitosas del heavy metal a nivel mundial. Fundada en Londres en 1975 por el bajista Steve Harris, la agrupación se convirtió en un pilar de la Nueva Ola del Heavy Metal Británico. Con Bruce Dickinson como vocalista, la banda ha construido un legado marcado por discos emblemáticos, giras multitudinarias y una identidad visual inconfundible encabezada por su mascota Eddie.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Iron Maiden ha vendido millones de discos, ha encabezado festivales en todo el mundo y se ha consolidado como una de las agrupaciones más respetadas del género. Su regreso a Centroamérica y Sudamérica en 2026 confirma que su influencia y poder de convocatoria siguen intactos.

