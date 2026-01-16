Sophie Turner como Lara Croft: Primera imagen de Tomb Raider

Lara Croft vuelve a la acción y esta vez lo hace con un nuevo rostro. Prime Video sorprendió a los fans al revelar la primera imagen oficial de Sophie Turner caracterizada como la legendaria arqueóloga para la próxima serie live action de Tomb Raider. El anuncio marca el primer vistazo concreto a una de las adaptaciones más esperadas de la cultura gamer y audiovisual.
La imagen, compartida a través de redes sociales, muestra a Turner portando un atuendo que remite directamente al diseño clásico del personaje: top ajustado, pantalones cortos, arneses y equipo táctico, elementos que han definido a Lara Croft desde su debut en los videojuegos en 1996. Aunque se trata de una prueba de vestuario, el adelanto fue suficiente para desatar conversación y expectativa entre seguidores de la saga.
El proyecto fue confirmado oficialmente en mayo de 2024 como una nueva adaptación televisiva de Tomb Raider, y meses después se anunció que Sophie Turner sería la encargada de dar vida al personaje.
Desde entonces, la producción había mantenido un estricto hermetismo, aumentando la anticipación hasta la revelación de esta primera imagen.
¿Quién es Sophie Turner?
Sophie Turner es una actriz británica reconocida a nivel mundial por su interpretación de Sansa Stark en la serie Game of Thrones, papel que la acompañó durante ocho temporadas y la consolidó como una de las figuras más visibles de su generación.
Posteriormente, formó parte del universo cinematográfico de X-Men, donde interpretó a Jean Grey en varias entregas de la franquicia.
Con una carrera marcada por personajes fuertes y evoluciones dramáticas, Turner asume ahora el reto de encarnar a Lara Croft, un ícono de los videojuegos y de la cultura pop que exige tanto presencia física como profundidad emocional.
¿Qué se sabe del live action de Tomb Raider?
La serie de Tomb Raider es desarrollada por Prime Video y cuenta con Phoebe Waller-Bridge como guionista, productora ejecutiva y co-showrunner, acompañada por Chad Hodge. La dirección y producción ejecutiva están a cargo de Jonathan van Tulleken, mientras que el proyecto es producido por Story Kitchen, Crystal Dynamics y Amazon MGM Studios.
El elenco incluye nombres destacados como Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie y August Wittgenstein. Hasta el momento, la plataforma no ha confirmado la fecha de estreno ni detalles específicos sobre la trama, aunque se espera una reinterpretación moderna del origen y las aventuras de Lara Croft.
Las actrices que han dado vida a Lara Croft
Antes de Sophie Turner, Lara Croft fue interpretada en el cine por Angelina Jolie, quien encarnó al personaje en Lara Croft: Tomb Raider (2001) y Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida (2003), convirtiéndose en una referencia icónica del personaje en la gran pantalla.
Años después, Alicia Vikander tomó el relevo en Tomb Raider (2018), ofreciendo una versión más joven y realista de la exploradora, basada en el reinicio de los videojuegos. Ahora, Sophie Turner se suma a esta selecta lista con el desafío de llevar a Lara Croft al formato televisivo, donde la narrativa permitirá un desarrollo más profundo del personaje.
Con este primer vistazo, Tomb Raider da el primer paso hacia su nueva era en streaming, apostando por una protagonista reconocida y un equipo creativo de alto perfil para revivir a una de las heroínas más influyentes del entretenimiento contemporáneo.
