Diego Mesaglio: ¿Cómo luce tras perder un ojo por negligencia?

Diego Mesaglio compartió en una emotiva entrevista los detalles más duros del accidente que le ocasionó la pérdida de la visión en su ojo izquierdo, episodio que marcó su vida hace once años.
Mesaglio relató que todo comenzó en 2014, cuando un trágico accidente doméstico le cambió el rumbo para siempre.
"Puse la botellita de alcohol mal ubicada en la repisa del baño y se patinó. Cuando se cayó para un lado, la agarré y salió un chorro que entró justo en el ojo", narró el actor, quien alcanzó la fama en recordadas telenovelas como ‘Rebelde Way’ y ‘Floricienta’.
Tras el accidente, Diego Mesaglio acudió rápidamente a un hospital, donde sufrió una negligencia médica que comprometió aún más su salud ocular. Contó que no le lavaron el ojo como correspondía ni le aplicaron los primeros auxilios adecuados.
"Me dieron una anestesia para cuando me doliera. Luego descubrí que debía aplicarse una gota cada ocho horas, pero yo la usaba cada diez minutos", detalló. El exceso de anestesia y la cantidad de alcohol atrapada en su ojo provocaron que el órgano se asfixiara, llevando a la pérdida irreversible de la visión.
Después del accidente
Diego Mesaglio se sometió a seis cirugías posteriores en un intento por recuperar la visión, pero ninguna resultó exitosa. Incluso recibió un trasplante de córnea que fue rechazado por su organismo.
"Me resigné a vivir con esa realidad", comentó el actor. Sin embargo, recientemente recibió noticias alentadoras: nuevas evaluaciones médicas confirmaron la posibilidad de un nuevo trasplante de córnea.
Este procedimiento podría devolverle entre el 60 y 70 por ciento de la capacidad visual, aunque advirtió que "hay muchas posibilidades de que se rechace la córnea".
A pesar del difícil proceso, Diego Mesaglio logró adaptarse a su vida cotidiana y retomar su carrera artística. Durante estos años, participó en diversas producciones, recordando que inició su camino en la serie infantil ‘Amigovios’ y fue parte del elenco de telenovelas icónicas como ‘Chiquititas’ y ‘Verano del 98’.
El intérprete, nacido en febrero de 1984, consolidó su popularidad al formar parte de títulos como ‘Rebelde Way’, ‘Floricienta’ y más recientemente ‘Buenos chicos’.