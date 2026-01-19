Accidente en calzada Roosevelt: Vehículo volcado

Un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de este lunes, 19 de enero, generó fuertes complicaciones para la movilidad vehicular. El incidente se registró en la 12 avenida y calzada Roosevelt, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas donde se reportaba que había un vehículo accidentado en el referido sector, por lo que se movilizaron de inmediato las unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas determinaron que se trataba de un automóvil de transporte de valores de una empresa privada que, por causas no establecidas, permanecía volcado sobre la cinta asfáltica. El piloto se encontraba en el interior, atrapado entre los hierros retorcidos de la estructura.
"Llamados ingresaron a través de nuestro centro de coordinación de emergencia 123 reportando al radio operador de turno sobre un percance vial. En esta ocasión un vehículo quedó volcado, por lo cual nuestros elementos han tenido que utilizar equipo especial hidráulico para poder hacer una entrada forzada y liberar al conductor", explicó un portavoz del cuerpo de socorro.
Agregó que el afectado fue evaluado por profesionales de la salud prehospitalaria, quienes confirmaron que sus lesiones eran leves y que no era necesario su traslado al centro asistencial.
Los socorristas notificaron sobre lo ocurrido a la Policía Nacional Civil, que acudió al lugar para poder empezar los trámites de rigor con respecto a este percance vial.