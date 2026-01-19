Esposa de Julio Iglesias reacciona a declaraciones

El nombre de Julio Iglesias volvió a ocupar titulares esta semana luego de que dos mujeres que trabajaron para él lo señalaran por presunto abuso sexual.
En medio de la polémica, el cantante español negó categóricamente las acusaciones y su esposa, Miranda Rijnsburger, se pronunció públicamente con un mensaje breve pero contundente que no pasó desapercibido.
Las acusaciones que sacuden la imagen del cantante
De acuerdo con los testimonios difundidos por medios internacionales, las dos mujeres aseguran que los supuestos hechos ocurrieron en 2021, cuando trabajaban en propiedades de Julio Iglesias ubicadas en Punta Cana y en las Bahamas. Según sus declaraciones, durante ese periodo laboral habrían sido víctimas de conductas de carácter sexual no consentidas.
Los señalamientos generaron una oleada de reacciones en redes sociales y reabrieron el debate sobre la figura pública del intérprete, uno de los artistas más influyentes de la música en español, con una carrera que se extiende por más de cinco décadas.
Julio Iglesias rompe el silencio y niega las acusaciones
Ante la creciente presión mediática, Julio Iglesias decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. En un comunicado dirigido a sus seguidores, el cantante negó de manera tajante las acusaciones y aseguró que jamás ha abusado ni faltado al respeto a ninguna mujer.
En su mensaje, el artista expresó su pesar por la situación y calificó los señalamientos como falsos. También afirmó que se trata de uno de los episodios más dolorosos que ha enfrentado en su vida pública y subrayó que hará todo lo necesario para que se conozca su versión de los hechos y se limpie su nombre.
Iglesias, de 82 años, aprovechó el comunicado para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores y personas cercanas, quienes han manifestado su respaldo desde que estalló la controversia.
El respaldo público de Miranda Rijnsburger
Poco después de que Julio Iglesias publicara su postura, Miranda Rijnsburger, su esposa desde hace más de una década, apareció en la sección de comentarios de Instagram para dejar un mensaje que rápidamente llamó la atención. Frente a los más de 600 mil seguidores del cantante, escribió: "A tu lado, siempre".
La breve frase fue interpretada como una muestra clara de apoyo incondicional en uno de los momentos más delicados que ha enfrentado el intérprete en el plano mediático. El comentario generó decenas de reacciones, tanto de seguidores que celebraron el gesto como de usuarios que cuestionaron la postura de la pareja.
¿Quién es Miranda Rijnsburger y su relación con Julio Iglesias?
Miranda Rijnsburger, exmodelo de origen neerlandés, mantiene una relación con Julio Iglesias desde la década de los noventa. La pareja contrajo matrimonio en 2010 y tiene cinco hijos en común. A lo largo de los años, Miranda se ha mantenido alejada del foco mediático y rara vez se pronuncia sobre polémicas relacionadas con el cantante.
Su mensaje, aunque breve, marca una de las pocas ocasiones en que expresa públicamente su respaldo en medio de una controversia de esta magnitud.
Hasta el momento, no se ha informado sobre acciones legales concretas derivadas de las acusaciones, mientras que el entorno del cantante insiste en su inocencia. La situación continúa en desarrollo y mantiene la atención tanto de la opinión pública como de los medios internacionales.
Mira también: