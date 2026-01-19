 Gwyneth Paltrow y las escenas íntimas en Marty Supreme
¿Cuándo se estrena en Guatemala? Paltrow confiesa preocupación por escenas íntimas en Marty Supreme

Gwyneth Paltrow sorprendió al revelar que sintió nervios por las escenas íntimas que protagoniza junto a Timothée Chalamet.

La actriz Gwyneth Paltrow reveló detalles sinceros sobre su experiencia al filmar las escenas más íntimas con Timothée Chalamet en la esperada película Marty Supreme. Dicho tema ha generado un nuevo debate entre los fanáticos del cine sobre la química en pantalla y la profesionalidad de sus protagonistas.

En una reciente entrevista, Paltrow explicó que, pese a su larga trayectoria en Hollywood, sintió cierto nerviosismo antes de rodar las secuencias de sexo con Chalamet, en parte porque hacía tiempo que no enfrentaba este tipo de escenas en pantalla.  "Eran muchas escenas de sexo... y yo también estaba un poco preocupada, porque hacía mucho que no hacía ese tipo de cosas", reconoció la actriz.

A pesar de sus dudas iniciales, Paltrow aseguró que la experiencia fue positiva y que tanto ella como Chalamet se sintieron cómodos gracias al profesionalismo del equipo de producción.  La intérprete elogió al actor de Dune por su madurez y compromiso con el papel, lo que contribuyó a una colaboración fluida en el set.

Marty Supreme es una película dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet como Marty Mauser, un vendedor de zapatos que sueña con convertirse en el mejor jugador de tenis de mesa en la Nueva York de los años 50.  La cinta combina elementos de comedia y drama deportivo, y ha recibido elogios por su narrativa única y las actuaciones de su elenco, que incluye también a Odessa A’zion, Kevin O’Leary y Tyler, the Creator.

Desde su estreno en Estados Unidos el 25 de diciembre de 2025, Marty Supreme se ha consolidado como uno de los filmes independientes más exitosos del año, alcanzando altos niveles de taquilla y generando amplio interés mediático. En Guatemala, los amantes del cine podrán disfrutar de esta producción a partir del 29 de enero de 2026, cuando la cinta llegue a las salas locales.

Esta fecha posiciona a Marty Supreme como uno de los estrenos más esperados del mes, especialmente por el impacto que ha tenido la historia de Chalamet y Paltrow en redes.

