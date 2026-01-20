 Caballero de los Siete Reinos: Nueva serie Juego de Tronos
Farándula

"El Caballero de los Siete Reinos": la nueva serie de Juego de Tronos que ya está disponible

La nueva serie "El Caballero de los Siete Reinos" regresa al universo de Juego de Tronos con una historia previa centrada en Dunk y Egg.

Compartir:
Juego de Tronos, Juego de Tronos
Juego de Tronos / FOTO: Juego de Tronos

El Caballero de los Siete Reinos se estrenó el 18 de enero de 2026 en HBO Max, marcando el regreso de la franquicia Juego de Tronos. La historia está situada casi un siglo antes de los eventos que narran las populares series Juego de Tronos y La Casa del Dragón.

Esta nueva producción televisiva, creada por Ira Parker y George R.R. Martin, adapta los relatos conocidos como Cuentos de Dunk y Egg originalmente escritos por Martin, que exploran el mundo de Poniente desde una perspectiva más íntima y aventurera. La trama sigue a Ser Duncan "Dunk" el Alto y su joven escudero, Aegon "Egg" Targaryen, quienes atraviesan la geografía de Westeros en un momento de relativa paz bajo el dominio de la dinastía Targaryen.

A diferencia de sus predecesoras, esta serie deja de lado las intensas luchas por el Trono de Hierro y los dragones, para centrarse en aventuras, duelos, humor y la vida cotidiana de personajes que todavía no aspiran a grandes coronas. El enfoque narrativo más ligero y centrado en personajes "comunes" del mundo fantástico ofrece a los fanáticos una forma distinta de acercarse a Poniente, sin perder la riqueza política y cultural que caracteriza a la saga.

Más de la nueva serie de Juego de Tronos

La historia parte con Dunk enterrando a su mentor y emprendiendo un viaje que lo llevará a participar en justas, encuentros con princesas y nobles, y al encuentro con Egg, cuya identidad Targaryen será cada vez más relevante. La primera temporada consta de seis episodios de entre 30 y 40 minutos cada uno, estrenados semanalmente, y ya cuenta con una segunda temporada confirmada para 2027.

¿Cómo comprar entradas desde Guatemala para el concierto de BTS y no fallar en el intento?

BTS confirmó fechas para su tour 2026 en América Latina y las entradas pronto saldrán a la venta; aquí te contamos cómo y cuándo comprarlas.

Entre los personajes que aparecen en la serie se encuentran figuras claves del linaje Targaryen y de otras casas nobles, ofreciendo un puente cronológico con los eventos que eventualmente conformarán el amplio tapiz narrativo de Juego de Tronos.

En Portada

PNC generó más de 60 alertas previo a retomar control en cárcelest
Nacionales

PNC generó más de 60 alertas previo a retomar control en cárceles

12:38 PM, Ene 20
El Manchester City cae ante el Bodo/Glimt en Noruegat
Deportes

El Manchester City cae ante el Bodo/Glimt en Noruega

01:46 PM, Ene 20
Juzgado verifica traslado de María Marta Castañeda en prisiónt
Nacionales

Juzgado verifica traslado de María Marta Castañeda en prisión

12:03 PM, Ene 20
Trump brinda conferencia de prensa en el primer aniversario de su regreso a la Casa Blancat
Internacionales

Trump brinda conferencia de prensa en el primer aniversario de su regreso a la Casa Blanca

02:41 PM, Ene 20

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridPNCVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos