Caballero de los Siete Reinos: Nueva serie Juego de Tronos

El Caballero de los Siete Reinos se estrenó el 18 de enero de 2026 en HBO Max, marcando el regreso de la franquicia Juego de Tronos. La historia está situada casi un siglo antes de los eventos que narran las populares series Juego de Tronos y La Casa del Dragón.
Esta nueva producción televisiva, creada por Ira Parker y George R.R. Martin, adapta los relatos conocidos como Cuentos de Dunk y Egg originalmente escritos por Martin, que exploran el mundo de Poniente desde una perspectiva más íntima y aventurera. La trama sigue a Ser Duncan "Dunk" el Alto y su joven escudero, Aegon "Egg" Targaryen, quienes atraviesan la geografía de Westeros en un momento de relativa paz bajo el dominio de la dinastía Targaryen.
A diferencia de sus predecesoras, esta serie deja de lado las intensas luchas por el Trono de Hierro y los dragones, para centrarse en aventuras, duelos, humor y la vida cotidiana de personajes que todavía no aspiran a grandes coronas. El enfoque narrativo más ligero y centrado en personajes "comunes" del mundo fantástico ofrece a los fanáticos una forma distinta de acercarse a Poniente, sin perder la riqueza política y cultural que caracteriza a la saga.
Más de la nueva serie de Juego de Tronos
La historia parte con Dunk enterrando a su mentor y emprendiendo un viaje que lo llevará a participar en justas, encuentros con princesas y nobles, y al encuentro con Egg, cuya identidad Targaryen será cada vez más relevante. La primera temporada consta de seis episodios de entre 30 y 40 minutos cada uno, estrenados semanalmente, y ya cuenta con una segunda temporada confirmada para 2027.
Entre los personajes que aparecen en la serie se encuentran figuras claves del linaje Targaryen y de otras casas nobles, ofreciendo un puente cronológico con los eventos que eventualmente conformarán el amplio tapiz narrativo de Juego de Tronos.