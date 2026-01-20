 Ex de Julio Iglesias critica su libro sobre drogas y tríos
Farándula

¿Le pagaron? Ex de Julio Iglesias reniega del libro en el que hablaba de drogas y tríos con el cantante

En medio del escándalo por las denuncias de acoso y abuso sexual contra Julio Iglesias, una de sus exparejas rompe el silencio y asegura que casi todo lo que escribió en un libro sobre su intimidad con el cantante era mentira.

Vaitiare Hirshon y Julio Iglesias, Redes sociales
Vaitiare Hirshon y Julio Iglesias / FOTO: Redes sociales

El nombre de Julio Iglesias vuelve a ocupar titulares internacionales, esta vez no solo por las graves denuncias de acoso y abuso sexual presentadas por dos exempleadas, sino también por la inesperada reaparición pública de Vaitiare, una de las mujeres que mantuvo una relación sentimental con el cantante durante seis años en la década de los 80. La modelo tahitiana ha desmentido gran parte del contenido del libro que durante años alimentó la imagen más polémica del artista.

Vaitiare participó recientemente en el programa español De Viernes, donde sorprendió al asegurar que su libro Muñeca de trapo, publicado hace 15 años, contenía numerosas falsedades.

En esa obra se narraban supuestos episodios de consumo de drogas, tríos sexuales forzados e incluso encuentros con mujeres menores de edad, hechos que ahora la propia autora asegura no ocurrieron como fueron presentados.

Según explicó, su dominio del idioma español era limitado en aquel momento, por lo que contrató a una persona para transcribir sus memorias. De acuerdo con su versión actual, ese intermediario alteró y exageró los relatos con el objetivo de hacer el libro más escandaloso y comercial.

"Casi todo era mentira", afirmó, reconociendo que al leer la versión final se llevó una fuerte impresión, pero aun así no tomó acciones legales.

Cambia la versión

Ahora la exmodelo negó que Julio Iglesias la obligara a consumir drogas, asegurando que el consumo fue consensuado y que ella ya tenía experiencia previa.

También desmintió que existieran tríos constantes o una mujer distinta cada noche, como se afirmaba en el libro, y rechazó de manera tajante la versión que señalaba la participación de una menor de edad, calificándola como completamente falsa.

Pese a estas aclaraciones, Vaitiare sí reconoció que Iglesias era un hombre mujeriego y celoso, aunque lo describió como una persona cariñosa y generosa.

En sus declaraciones, también puso en duda los testimonios de las dos exempleadas que han acusado recientemente al cantante de acoso y abuso sexual, señalando que, desde su punto de vista, una mujer adulta puede abandonar una situación si se siente vulnerada, declaraciones que han generado fuertes reacciones en redes sociales.

Las denuncias contra Julio Iglesias han provocado una ola de atención mediática y un intenso debate público. Las exempleadas aseguran haber sido víctimas de comportamientos inapropiados mientras trabajaban para el artista, acusaciones que han sido rechazadas por su entorno más cercano.

El testimonio de Vaitiare se suma así a un momento particularmente delicado para la figura de Julio Iglesias, cuya imagen pública se encuentra bajo escrutinio. Mientras algunos interpretan su aparición como un intento de defensa, otros cuestionan el momento y las motivaciones detrás de su cambio de versión, reabriendo viejas historias justo cuando el cantante enfrenta uno de los episodios más complejos de su carrera.

La polémica continúa creciendo, y con ella las preguntas sobre qué fue verdad, qué fue exageración y qué responsabilidades pueden derivarse de relatos publicados años atrás que hoy son puestos en duda por sus propios protagonistas.

