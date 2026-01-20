Brooklyn Beckham revela detalles de su conflicto familiar

Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, rompió su silencio de años para denunciar públicamente lo que describió como un "intento continuo" de sus padres por socavar su relación con Nicola Peltz Beckham.
A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, Brooklyn Beckham reveló detalles dolorosos de su distanciamiento, afirmando que ha decidido priorizar su tranquilidad y la de su esposa, y que no busca una reconciliación con su familia.
"He estado en silencio durante años y he intentado mantener estos asuntos en privado. Lamentablemente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin opción más que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre algunas de las mentiras que se han publicado", escribió en Instagram Stories.
El primogénito de los Beckham fue enfático al señalar: "no quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, por primera vez en mi vida estoy defendiendo mis intereses".
Brooklyn Beckham relató una serie de incidentes que, a su juicio, evidenciaron la intención de su familia de sabotear su vínculo matrimonial.
Uno de los episodios más incómodos ocurrió durante su boda en 2022. Según su testimonio, su madre, Victoria Beckham, "estaba esperando para bailar conmigo... Bailó de una forma totalmente fuera de lugar frente a todos. Jamás me sentí tan incómodo o humillado en mi vida", señaló.
Esa misma noche, Brooklyn escuchó de su familia que Nicola "no es de sangre" y "no es familia", lo que profundizó su malestar.
En sus palabras
La revelación más impactante gira en torno a las semanas previas a su lujosa boda en 2022. Brooklyn Beckham afirmó que sus padres "lo presionaron repetidamente e intentaron sobornarlo" para que cediera los derechos legales de su nombre completo.
Según él, insistían en que firmara el acuerdo antes de la fecha del matrimonio para que los términos entraran en vigor. "Mi negativa a pagar afectó y desde entonces nunca me han tratado igual", escribió el hijo mayor de los Beckham.
La decisión de Brooklyn Beckham de exponer estas acusaciones surge tras meses de especulaciones, bloqueos en redes sociales y notorias ausencias de los Peltz Beckham en eventos familiares. En su mensaje, el hijo de la famosa pareja afirmó que para sus padres «la marca Beckham va primero. El ‘amor familiar’ depende de cuánto publiques en redes sociales o de qué tan rápido dejes todo para aparecer en una foto familiar».
- El vestido de novia: Victoria le dijo a Nicola que le encantaría diseñar su vestido; Nicola respondió que sería un honor. Sin embargo, con el paso de los meses, quedó claro que no era una prioridad para Victoria, que finalmente llamó a la madre de Nicola —no a Nicola— para comunicar que no haría el vestido, obligándola a buscar en otro lado.
El cumpleaños de David
La fractura familiar se manifestó nuevamente en el 50º cumpleaños de David Beckham en 2025, cuando Brooklyn y Nicola, residentes en Los Ángeles, no asistieron a la celebración principal.
Brooklyn Beckham abordó este episodio en su publicación, afirmando que viajó a Londres para el cumpleaños. "Esperamos en nuestra habitación de hotel tratando de organizar un momento íntimo con él. Rechazó todos nuestros intentos, salvo si era en su gran fiesta de cumpleaños con cien invitados y cámaras en cada rincón. Cuando finalmente accedió a verme, fue con la condición de que Nicola no estuviera invitada".
Él pintó un cuadro de una vida familiar regida por la imagen pública. "Mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia", escribió, describiendo "publicaciones performativas en las redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas" como algo habitual.
"Mi familia valora la promoción pública y el apoyo por encima de todo. La marca Beckham es lo primero", sentenció.
Brooklyn Beckham concluyó su mensaje con una declaración sobre su vida actual: "Desde que elegí distanciarme, siento paz y alivio. Mi esposa y yo no queremos una vida diseñada por la imagen, la prensa o la manipulación. Solo buscamos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia".