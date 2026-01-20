 Ricardo Arjona Agradece Mensajes de Cumpleaños con Humor
Farándula

Ricardo Arjona agradece los mensajes de cumpleaños con cómico video

Ricardo Arjona celebró su cumpleaños con humor: un video mostrando un detalle personal fue suficiente para arrancar sonrisas y miles de reacciones entre sus seguidores.

Ricardo Arjona, Redes sociales
Ricardo Arjona / FOTO: Redes sociales

Ricardo Arjona volvió a conectar con su público desde la sencillez y el humor. El cantautor guatemalteco, quien cumplió años el pasado 19 de enero, agradeció los mensajes de felicitación con una publicación en Facebook acompañada de un video que rápidamente se volvió viral por su tono relajado y cómico.

En el clip, Arjona aparece mostrando que uno de sus tenis se había despegado, situación que utilizó para bromear sobre el paso del tiempo. "¿Que cuántos cumplo? Yo ya no cumplo, yo solo festejo ahora. Mira mis tenis, mira eso. Qué barbaridad. Por Dios", se le escucha decir entre risas, mientras enfoca el zapato dañado. El momento fue celebrado por sus seguidores, quienes destacaron su autenticidad y sentido del humor.

Junto al video, el intérprete compartió un mensaje reflexivo y agradecido: "Tantas vacunas, para lograr sobrevivir. Ya no cumplo... solo celebro. Gracias a los que se acordaron y a los que no, más gracias aún. Ya no es cuestión de contar, es cuestión de cantar". En el texto también adelantó que su celebración continuará con música y conciertos a lo largo del año.

La publicación generó miles de reacciones y comentarios, donde fanáticos de distintos países aprovecharon para enviarle buenos deseos y recordar la huella que su música ha dejado a lo largo de décadas de carrera.

Un gran éxito

El festejo llega en un momento especialmente exitoso para Arjona. Recientemente concluyó una histórica residencia de 27 conciertos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la Ciudad de Guatemala, una serie de presentaciones que agotó localidades y fue celebrada como un acontecimiento cultural sin precedentes en el país.

Foto embed
Ricardo Arjona - Redes sociales

Tras ese logro, el cantautor ya se prepara para una nueva etapa de su gira, con una serie de conciertos programados en Estados Unidos, donde continuará celebrando la vida, la música y el vínculo con su público, demostrando que, más allá de cumplir años, sigue festejando sobre los escenarios. Posteriormente, Ricardo Arjona se presentará en varios países latinos.

Ricardo Arjona es uno de los cantautores latinoamericanos más influyentes de las últimas décadas. Nacido en Guatemala, ha construido una carrera sólida caracterizada por letras reflexivas, ironía social y una narrativa que conecta con distintas generaciones.

Con más de 40 años de trayectoria, Arjona ha vendido millones de discos, ha llenado estadios en América y Europa, y ha consolidado un estilo propio que lo distingue dentro de la música en español. A lo largo de su carrera, temas como "Señora", "Historia de taxi", "Mujeres", "El problema" y "Fuiste tú" se han convertido en clásicos que forman parte del imaginario popular.

Emisoras  Escúchanos