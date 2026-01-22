Cancelan Reencuentro de Otro Rollo: Adal Ramones Acusado

El esperado regreso del elenco de "Otro Rollo" se ha transformado en un escándalo lleno de tensiones y conflictos presuntamente provocados por Adal Ramones.
Lo que prometía reunir a las figuras más queridas del mítico programa televisivo mexicano, terminó por desmoronarse antes de empezar, debido a disputas legales, presuntos malos manejos y una fractura irreparable entre sus protagonistas.
El proyecto "Enrollados" tenía previsto presentaciones durante enero y febrero de 2026 en diversos teatros de México, marcando el reencuentro de Adal Ramones, Roxana Castellanos, Yordi Rosado, Gaby Platas, Mauricio Castillo y Lalo España.
Las expectativas crecieron rápidamente con la preventa de boletos y un calendario ya anunciado, alimentando la nostalgia de millones de fans.
Repentinamente todo cambió. Según reveló la influencer Chamonic, la raíz del problema comenzó cuando Adal Ramones cerró acuerdos con los empresarios implicados —uno de Guadalajara y otro de Costa Rica, este último su compadre— pero omitió firmar el contrato correspondiente.
Mientras tanto, el resto del elenco sí firmó, quedando así legalmente atados a la gira, la cual, en realidad, no tenía garantías sólidas para su desarrollo.
El grupo encaró a Adal Ramones, quien afirmó que "le dio desconfianza" firmar el acuerdo. Sin embargo, poco después, los demás integrantes supieron que él ya había adquirido un compromiso con Amazon para participar en LOL, lo que generaba una clara incompatibilidad con la gira de "Otro Rollo".
Esta acción dejó al equipo en una situación delicada, pues Adal Ramones tenía asegurada su participación en otro proyecto mientras el resto quedaba vulnerado ante las condiciones del reencuentro.
Teatros sin contrato y salida de integrantes
La crisis se intensificó al descubrir que varios de los teatros anunciados no estaban realmente rentados, a pesar de que el calendario de funciones ya circulaba en redes y en los puntos de venta de boletos.
El grupo se encontró frente a posibles problemas legales y una clara sensación de desorganización financiera, motivo por el cual decidieron detener el proyecto por completo.
En pleno caos, Lalo España y Gaby Platas comunicaron públicamente su renuncia a la gira, dejando claro que no querían verse envueltos en una problemática que no originaron.
Ambos dejaron en evidencia la gravedad interna, marcando un distanciamiento entre ellos y los responsables del fallido reencuentro.
Actualmente el ambiente es de franca confrontación. El grupo de exintegrantes responsabiliza directamente a Adal Ramones por la ruptura del proyecto, mientras tanto los empresarios detrás de "Enrollados" intentan hacer valer legalmente los contratos firmados por los demás.
En vez del espectáculo televisivo nostálgico que se anticipaba reunir a toda una generación frente al escenario, el regreso de "Otro Rollo" está marcado por desacuerdos, presión jurídica y acusaciones de traición y falta de transparencia.