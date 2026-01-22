Gaby Moreno canta en tráiler de 'Como Agua para Chocolate'

La segunda temporada de Como agua para chocolate comienza a calentar motores y lo hace con un elemento que ha emocionado a los fans: la participación de la cantautora guatemalteca Gaby Moreno en el tráiler oficial de la serie.
En el adelanto, difundido en la cuenta oficial de HBO Max, se escucha la voz de Moreno interpretando el clásico Cucurrucucú Paloma, una elección musical que refuerza el tono melancólico y apasionado de la historia.
El tráiler no solo fue compartido por la plataforma de streaming, sino que también recibió el respaldo de Salma Hayek, quien lo difundió en sus redes sociales, celebrando el regreso de una de las historias más emblemáticas de la literatura y la televisión mexicana.
La participación de Gaby Moreno añade un nuevo nivel de emotividad al adelanto, conectando la narrativa visual con una de las canciones más representativas del amor dolido en la música latinoamericana.
¿De qué trata?
Como agua para chocolate es una adaptación televisiva de la célebre novela de Laura Esquivel, que narra la historia de Tita de la Garza, una joven atrapada entre las estrictas tradiciones familiares y un amor prohibido con Pedro Muzquiz. Ambientada a inicios del siglo XX, la serie mezcla drama familiar, romance y realismo mágico, utilizando la cocina como un lenguaje emocional capaz de transmitir deseos, frustraciones y pasiones.
La primera temporada logró conquistar a nuevas generaciones al presentar una versión contemporánea y visualmente cuidada de la historia, donde cada platillo preparado por Tita tiene un impacto directo en quienes lo consumen. La producción destacó por su estética, la fuerza de sus actuaciones y la manera en que convirtió la gastronomía en un elemento narrativo central.
En esta segunda temporada, la historia retoma el conflicto entre Tita, Pedro y Mamá Elena, prometiendo emociones aún más intensas. El nuevo tráiler adelanta un tono más dramático, marcado por decisiones difíciles, heridas abiertas y un amor que sigue hirviendo a fuego lento. La música de fondo, con la interpretación de Gaby Moreno, acompaña este clima emocional y subraya el carácter trágico y apasionado de la trama.
Fecha de estreno
HBO Max confirmó que la segunda temporada de Como agua para chocolate se estrenará el domingo 15 de febrero de 2026. Los episodios se lanzarán de forma semanal, todos los domingos, permitiendo a la audiencia seguir el desarrollo de la historia paso a paso hasta el cierre de temporada, previsto para finales de marzo.
La serie estará disponible exclusivamente en HBO Max, donde también puede verse la primera temporada completa. Con el regreso de Tita de la Garza, el respaldo creativo de Salma Hayek y la voz de Gaby Moreno como carta de presentación, Como agua para chocolate se perfila como uno de los estrenos más esperados del año.
