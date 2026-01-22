 Julio Iglesias se defiende y revela mensajes de exempleadas
Farándula

Julio Iglesias arremete contra la Fiscalía española y publica mensajes que le enviaron sus exempleadas

El cantante exhibe los chats de WhatsApp con las mujeres que lo acusan de presuntas agresiones y acusa a las autoridades de impedir su defensa.

Compartir:
Julio Iglesias, Instagram
Julio Iglesias / FOTO: Instagram

Julio Iglesias ha vuelto a ser el centro de la atención mediática tras emitir una contundente defensa pública frente a las acusaciones de abuso en su contra.

El artista español ha dirigido sus señalamientos directamente a la Fiscalía española, a la que acusa de obstaculizar su derecho fundamental a la defensa al negarle el acceso formal a la denuncia presentada por dos extrabajadoras.

"Ante la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente. Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados", expresó el cantante.

Foto embed
Julio Iglesias - Instagram

En un giro inesperado, Julio Iglesias decidió utilizar sus plataformas digitales para hacer públicas comunicaciones de WhatsApp con sus exempleadas, buscando así respaldar su versión de los hechos y afirmar que las acusaciones son completamente falsas.

"La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones posteriores a su salida demuestran que la información difundida carece de veracidad. Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas. Todo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad. A continuación, adjunto algunas de las comunicaciones de WhatsApp que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática a la que estoy siendo sometido", señaló.

Los mensajes

Las capturas compartidas muestran conversaciones de 2021. Una mujer identificada como Stephany Abreu le escribe: "Profesor buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho... gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas del día de hoy".

Foto embed
Mensajes a Julio Iglesias - Instagram

En mensajes posteriores, del 1 y 4 de mayo de 2021, la misma persona le envía textos con corazones y besos, preguntándole cuándo ir a hacer ejercicios y recordándole que se coloque una faja postural. En septiembre de ese mismo año, le escribe: "Te quiero mucho, gracias por todo".

También difundió una felicitación de cumpleaños de septiembre de 2022 donde la mujer lo llama "Julitoooo" y le desea salud y felicidad, firmando como "tu fisioterapeuta por siempre".

Foto embed
Mensajes Julio Iglesias - Instagram

En otra serie de mensajes, una mujer identificada como María Alejandra le envía saludos afectuosos en 2023, le dice que lo quiere mucho y que está "a la orden". Incluso aparece un mensaje donde ella misma reconoce: "Me gustaría desearle feliz año nuevo al señor, pero de seguro no quiere saber de mí".

Foto embed
Mensajes Julio Iglesias - Instagram

En Portada

Legisladores de EE.UU. refuerzan lazos con Guatemala frente a la influencia de Chinat
Nacionales

Legisladores de EE.UU. refuerzan lazos con Guatemala frente a la influencia de China

07:32 PM, Ene 21
Tribunal levanta medidas de coerción a exmandataria de CICIGt
Nacionales

Tribunal levanta medidas de coerción a exmandataria de CICIG

09:39 PM, Ene 21
Champions League: Quince clasificados y nueve plazas por decidirt
Deportes

Champions League: Quince clasificados y nueve plazas por decidir

06:46 PM, Ene 21
Malacateco vence a Marquense en el Clásico de la Amistad t
Deportes

Malacateco vence a Marquense en el "Clásico de la Amistad"

09:00 PM, Ene 21

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos