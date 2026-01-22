Julio Iglesias se defiende y revela mensajes de exempleadas

Julio Iglesias ha vuelto a ser el centro de la atención mediática tras emitir una contundente defensa pública frente a las acusaciones de abuso en su contra.
El artista español ha dirigido sus señalamientos directamente a la Fiscalía española, a la que acusa de obstaculizar su derecho fundamental a la defensa al negarle el acceso formal a la denuncia presentada por dos extrabajadoras.
"Ante la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente. Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados", expresó el cantante.
En un giro inesperado, Julio Iglesias decidió utilizar sus plataformas digitales para hacer públicas comunicaciones de WhatsApp con sus exempleadas, buscando así respaldar su versión de los hechos y afirmar que las acusaciones son completamente falsas.
"La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones posteriores a su salida demuestran que la información difundida carece de veracidad. Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas. Todo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad. A continuación, adjunto algunas de las comunicaciones de WhatsApp que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática a la que estoy siendo sometido", señaló.
Los mensajes
Las capturas compartidas muestran conversaciones de 2021. Una mujer identificada como Stephany Abreu le escribe: "Profesor buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho... gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas del día de hoy".
En mensajes posteriores, del 1 y 4 de mayo de 2021, la misma persona le envía textos con corazones y besos, preguntándole cuándo ir a hacer ejercicios y recordándole que se coloque una faja postural. En septiembre de ese mismo año, le escribe: "Te quiero mucho, gracias por todo".
También difundió una felicitación de cumpleaños de septiembre de 2022 donde la mujer lo llama "Julitoooo" y le desea salud y felicidad, firmando como "tu fisioterapeuta por siempre".
En otra serie de mensajes, una mujer identificada como María Alejandra le envía saludos afectuosos en 2023, le dice que lo quiere mucho y que está "a la orden". Incluso aparece un mensaje donde ella misma reconoce: "Me gustaría desearle feliz año nuevo al señor, pero de seguro no quiere saber de mí".