Sandra Torres presenta denuncia ante la PDH tras declaraciones del presidente Arévalo

La excandidata presidencial, Sandra Torres, dio a conocer este miércoles 21 de enero que acudió ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para interponer una denuncia ante posibles riesgos que puedan existir derivado de declaraciones brindadas recientemente por el mandatario Bernardo Arévalo.
Por medio de redes sociales, la integrante del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) explicó que decidió accionar a raíz de las "declaraciones irresponsables" emitidas en cadena nacional por el gobernante el pasado domingo,
"En esa cadena nacional, él hace insinuaciones utilizando mi apellido para culparme de los hechos violentos que se incitaron el fin de semana pasado", señaló.
Además, Torres manifestó que "culpa" a Arévalo y a los ministros de Gobernación y Defensa Nacional por "cualquier cosa" que atente contra su vida, su integridad física y la de sus hijos.
De igual forma, la expresidenciable señaló que decidió plantear la denuncia, no para confrontar, sino para protegerse de los hechos violentos que las palabras mencionadas por el gobernante le puedan generar a ella y su familia.
"Presidente: es incorrecto, inmoral e ilegal utilizar recursos públicos para perseguir a los adversarios políticos. Yo lo insto a usted a que haga bien su trabajo, a que ponga orden en el país, a que les garantice a los 18 millones de guatemaltecos la vida humana, que es lo más preciado que tenemos", enfatizó.
Mensaje de Arévalo en cadena nacional
El Gobierno de Guatemala declaró estado de Sitio a nivel nacional luego de que el pasado fin de semana se dieran incidentes violentos, incluyendo la toma de rehenes y disturbios en tres cárceles y que 10 agentes de policía fueron asesinados.
La decisión sobre la implementación de esta medida la anunció el presidente Bernardo Arévalo en cadena nacional la noche del domingo. En este mensaje, señaló que su Gobierno ha implementado una serie de acciones para retomar el control de las cárceles y combatir a grupos criminales.
Aseguró que el actuar de su administración, obviamente, no les gusta a los criminales, a las pandillas ni a las estructuras políticas desestabilizadoras que están detrás de ellas.
"Nuestra estrategia contra los criminales está teniendo éxito, sin pactos, sin privilegios y sin medias tintas. Las torres de corrupción e impunidad que por décadas han sostenido al crimen organizado están cayendo ante la fuerza y la acción contundente de un pueblo y un gobierno que ya decidieron vivir en paz, en democracia, con justicia y bienestar", añadió.
De igual forma, el mandatario fue enfático en señalar que no se negociará con las pandillas ni se cederá a sus presiones para conseguir privilegios dentro de las prisiones. Añadió que fue justamente ante la persistente amenaza que existe por enfrentar a estos grupos que se mantendrá vigente por 30 días el estado de sitio para desarticular estas estructuras calificadas como "terroristas".