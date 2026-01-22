Mensajes entre Taylor Swift y Blake Lively sobre Justin Baldoni

Una serie de mensajes privados entre las reconocidas figuras de Hollywood, Taylor Swift y Blake Lively, han salido a la luz en medio de un conflicto legal que involucra a Justin Baldoni, director de la película "Romper el Círculo" (It Ends with Us).
La filtración, revelada a través de documentos judiciales, expone comentarios despectivos hacia Baldoni y subraya la complejidad de las relaciones personales en el ojo público durante disputas legales.
El tribunal del Distrito Sur de Nueva York publicó varios mensajes de texto entre la actriz y la superestrella del pop en los que discuten la disputa legal con el actor.
Documentos judiciales expusieron mensajes en los que Taylor Swift y Blake Lively se referían a Baldoni con términos despectivos, todo en el contexto de un conflicto legal cada vez más mediático.
La cantante supuestamente llamó "p*rra" a Baldoni y, en tono irónico, mencionó "el violín diminuto" en alusión al drama que rodeaba la disputa por la producción del filme.
Los documentos presentados por la defensa de Baldoni incluyeron fragmentos en los que Taylor Swift expresó: "esta p*rra sabe que algo se viene porque ya sacó su violín diminuto", remitiéndose a diciembre de 2024.
Los abogados de Lively no negaron la autenticidad de la frase, pero afirmaron que no vinculaba a las amigas con la inminente publicación de un reportaje de The New York Times.
Tensión en la amistad y posturas opuestas
El contenido de los mensajes reflejó cómo el vínculo entre Blake Lively y su amiga se resintió durante el proceso judicial.
En otro punto del intercambio, Blake Lively pidió el respaldo de Taylor Swift a una versión modificada del guion de la película, incluso admitiendo no haberlo leído.
El equipo legal de Justin Baldoni destacó este hecho, ante lo cual Swift aseguró que haría cualquier cosa por su amiga. No obstante, los representantes de Lively negaron que la artista brindara un apoyo incondicional ni que hubiese impulsado el nuevo borrador del guion.
En los textos también se incluyeron descripciones en las que Lively llamó a Baldoni "este imbécil director de mi película" y, en tono sarcástico, lo denominó "payaso" y "alguien que ahora se cree escritor".
Además, la actriz compartió con Swift detalles sobre el litigio, incluso asegurando que le relató todo a Ryan Reynolds, y reafirmó el valor de la amistad de la cantante: "sos la mejor amiga del mundo".
La filtración mostró otro fragmento donde Lively se refirió a Swift y a Reynolds como sus "dragones", evocando el universo de Game of Thrones. Explicó que estos "dragones" la protegían durante el conflicto y también a quienes apoyaba, sugiriendo incluso a Baldoni que podría verse favorecido en un futuro.
Conflicto legal y consecuencias públicas
El conflicto legal entre Lively y Baldoni inició en diciembre de 2024, cuando la actriz denunció al director por acoso sexual y represalias.
El acusado rechazó todas las acusaciones y presentó una contrademanda de 400 millones de dólares, la cual el juez Lewis J. Liman desestimó en junio de 2025. El proceso judicial, a pesar de haberse reducido tras la decisión del tribunal, continuó generando atención gracias a la participación de figuras de alto perfil.
En mayo de 2025, los abogados de Baldoni intentaron citar a Taylor Swift como testigo, debido a la frecuencia con que su nombre aparecía en los documentos del caso.
Una portavoz aclaró que Swift nunca asistió al set, no participó en decisiones creativas ni vio la película antes de su estreno. Su participación se limitó a autorizar la inclusión de una de sus canciones, como hicieron otros 19 artistas, dejando claro que su nombre se usaba sólo para atraer la atención mediática.
Por parte del director, el abogado Bryan Freedman manifestó que Baldoni solo quería limpiar su nombre y contar ante la justicia su versión de los hechos. Reafirmó que el director buscaba que la verdad saliera a la luz en forma adecuada.
El juicio se agendó para el 18 de mayo, con la expectativa de que puedan surgir más detalles sobre la relación entre quienes participaron en la producción y el trasfondo de la disputa judicial, que sigue generando titulares en la prensa internacional.