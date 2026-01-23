Adiós a Francis Buchholz: El Bajista Clave de Scorpions

El mundo del rock está de luto. Francis Buchholz, bajista histórico de la banda alemana Scorpions, falleció a los 71 años luego de enfrentar una batalla privada contra el cáncer.
La noticia fue confirmada por su familia a través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales, en el que informaron que el músico partió en paz, rodeado del amor de sus seres queridos.
"Con una tristeza abrumadora y el corazón destrozado compartimos la noticia de que nuestro querido Francis falleció tras una batalla privada contra el cáncer. Partió de este mundo en paz, rodeado de amor", expresaron su esposa Hella y sus hijos Sebastian, Louisa y Marietta.
En el mensaje, la familia destacó la fortaleza del músico durante su enfermedad y agradeció el apoyo de los seguidores de todo el mundo.
"Nuestros corazones están hechos pedazos. Durante su lucha contra el cáncer estuvimos a su lado, enfrentando cada desafío como familia, tal como él nos enseñó. Gracias por su lealtad y amor inquebrantables. Ustedes le dieron el mundo y él les devolvió su música. Aunque las cuerdas han enmudecido, su alma permanece en cada nota que tocó y en cada vida que tocó", añadieron.
La noticia generó una ola de reacciones entre músicos y fanáticos. Uli Jon Roth, exguitarrista de Scorpions, expresó públicamente su tristeza y envió condolencias a la familia, recordando la amistad que los unió durante años clave de la banda.
¿Quién fue Francis Buchholz?
Francis Buchholz nació el 19 de febrero de 1954 en Hannover, Alemania. Descubrió el rock desde muy joven y comenzó a tocar el bajo a los 15 años, cuando aún cursaba la escuela secundaria. A principios de la década de 1970 se integró a la banda Dawn Road, donde coincidió con músicos que más tarde formarían parte de Scorpions.
Cuando Dawn Road se fusionó con el proyecto liderado por Rudolf Schenker y Klaus Meine, nació oficialmente Scorpions, banda en la que Buchholz se convertiría en una pieza fundamental. Su estilo sólido, preciso y melódico fue clave para definir el sonido que llevaría al grupo al reconocimiento mundial.
La etapa dorada de Scorpions
Francis Buchholz formó parte de Scorpions durante el periodo más exitoso de su carrera. Participó en todos los álbumes de estudio desde Fly to the Rainbow, lanzado en 1974, hasta Crazy World en 1990. Su bajo quedó inmortalizado en discos emblemáticos como Lovedrive, Blackout y Love at First Sting.
Su trabajo puede escucharse en algunas de las canciones más icónicas del rock, entre ellas Rock You Like a Hurricane, Still Loving You y Wind of Change, tema que se convirtió en un himno del fin de la Guerra Fría y consolidó a Scorpions como una banda de alcance global.
Durante la década de 1980, Buchholz fue reconocido también por su equipo, utilizando principalmente bajos Warwick, especialmente el modelo Streamer, así como el clásico Fender Precision Bass, instrumentos que acompañaron su sonido característico en giras multitudinarias y grabaciones históricas.
Scorpions, una banda legendaria
Scorpions es una de las bandas de rock más influyentes de Europa y del mundo. Fundada en Alemania en los años sesenta, logró trascender fronteras y generaciones con un estilo que mezcló hard rock, heavy metal y baladas que marcaron época. Con más de 100 millones de discos vendidos, el grupo se consolidó como un referente del género, y la contribución de Francis Buchholz fue esencial en ese camino.
Tras su salida de Scorpions en los años noventa, Buchholz continuó activo en la música. En 2012 se unió a Michael Schenker, exguitarrista de la banda, en el proyecto Temple of Rock, con el que salió de gira y grabó varios álbumes.
Su talento quedó plasmado en discos como Bridge the Gap y Spirit on a Mission, demostrando que su pasión por el rock permanecía intacta.
