Emilia Clarke: Fractura de costilla en escenas íntimas

Emilia Clarke sufrió una fractura de costilla durante la grabación de una secuencia sexual para la serie "Ponies", un thriller de espionaje ambientado en la Guerra Fría.
La reconocida actriz británica compartió que el accidente ocurrió durante una intensa escena íntima, lo que representó un episodio especialmente doloroso y embarazoso dentro del set de rodaje.
Mientras filmaba junto a varios actores, Emilia Clarke experimentó la lesión en plena dinámica de trabajo. En una entrevista con TheWrap, relató cómo la coreografía apretada de la escena contribuyó al incidente.
"Sigue trayéndolo, yo me voy a sentar en esto, tú vas a traerlos, vamos a fingir que tenemos sexo. Ese día me rompí una costilla", recordó detallando el complicado momento vivido durante la producción.
Su compañera de elenco, Haley Lu Richardson, también estuvo presente durante la entrevista y confirmó los hechos.
"De verdad que lo hizo. Es un cuerpo tan pequeño y sensible, [eso] significaba que se rompió una costilla", comentó Richardson, subrayando lo vulnerable de la actriz ante la exigente sesión de rodaje.
El inusual accidente llevó a Emilia Clarke a enfrentar una situación particularmente incómoda al tener que explicar a su médico cómo se había producido la fractura, un episodio que la protagonista de la cinta describió como embarazoso.
Un thriller en la Guerra Fría
"Ponies" presenta la historia de dos mujeres, Bea y Twila, quienes se sumergen en una peligrosa investigación sobre la muerte de sus esposos mientras trabajan como agentes de la CIA en la década de los setenta.
El filme destaca por el retrato de personajes femeninos fuertes y complejos en el contexto de la tensión internacional.
El reciente regreso público de Emilia Clarke coincidió con reveladoras declaraciones sobre el impacto emocional que vivió luego de finalizar su participación en "Juego de tronos".
La actriz reconoció que el cierre del famoso drama de fantasía influyó profundamente en su estado mental: "Fue la primera vez en mi vida profesional que dejé de hacerlo. Tuve una crisis mental total", expresó al mirar atrás sobre una etapa que marcó casi diez años de su carrera.
Además, Clarke aseguró que decidió alejarse definitivamente de proyectos de fantasía. "Es muy poco probable que me vuelvas a ver montar un dragón.. nunca más", comentó con honestidad sobre su futuro profesional.