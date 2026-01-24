Hallan con vida a la influencer "La Nicholette"

Luego de varios días de incertidumbre, Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como "La Nicholette", fue localizada con vida, confirmó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. La joven era buscada desde el pasado 20 de enero, fecha en la que se reportó su presunto secuestro en la ciudad de Culiacán.
Aunque los protocolos de búsqueda ya fueron desactivados, la Fiscalía no ha brindado detalles sobre las condiciones en las que fue encontrada la joven ni ha confirmado si existen personas detenidas en relación con el caso. Las autoridades se limitaron a informar que Nicole fue localizada, sin ampliar la información.
La desaparición de la influencer se dio a conocer luego de que circulara un video en el que se observa cómo hombres armados la interceptan y la obligan a subir a un vehículo. En las imágenes, captadas por cámaras de su camioneta Cybertruck, se aprecia cómo los sujetos la fuerzan a abandonar el automotor y subir a un Toyota Corolla blanco con reporte de robo.
La desaparición de "La Nicholette"
Tras estos hechos, la Fiscalía activó el Protocolo Alba para su localización. En la ficha de búsqueda se detalla que Nicole Pardo Molina, de 20 años, fue vista por última vez el 20 de enero en Culiacán, Sinaloa. Días después, el estatus del reporte fue actualizado a "localizada".
Durante el tiempo que permaneció desaparecida, el caso fue vinculado en redes sociales con un grupo criminal identificado como "La Mayiza", luego de que circulara un mensaje atribuido a la joven, en el que presuntamente relataba su vínculo con actividades delictivas y hechos de extrema violencia. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.
Nicole Pardo ganó notoriedad en redes sociales por su contenido digital, principalmente en plataformas para adultos, además de realizar transmisiones en vivo y ser propietaria de una boutique. Su popularidad aumentó tras ser señalada como inspiración del corrido La Muchacha del Salado, del Grupo Arriesgado.
Hasta el momento, el caso continúa rodeado de interrogantes y se espera que las autoridades amplíen la información sobre lo ocurrido.