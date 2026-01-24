 Muere la influencer Lula Lahfah
Farándula

Encuentran sin vida en su residencia a reconocida influencer

La joven de 26 años contaba con millones de seguidores en redes sociales y realizó su última publicación tres días antes.

Las redes sociales enfrentan una nueva pérdida tras confirmarse el fallecimiento de la influencer indonesia Lula Lahfah, de 26 años, cuyo cuerpo fue encontrado en su residencia ubicada en Yakarta. Hasta el momento, las autoridades no han informado la causa oficial de su muerte, lo que ha generado consternación entre sus seguidores y la comunidad digital.

La joven creadora de contenido murió el viernes 23 de enero. Lula Lahfah contaba con millones de seguidores en distintas plataformas, donde se había consolidado como una figura influyente en temas de estilo de vida, belleza y bienestar. Su última publicación fue realizada el pasado 21 de enero y mostraba a la influencer sonriente junto a su pareja, el músico Reza Oktovian, integrante de la banda Weird Genius.

Tras conocerse la noticia, Oktovian, de 38 años, decidió cancelar varias presentaciones musicales. A través de un comunicado, la banda señaló que la situación estaba fuera de su control y ofreció disculpas al público por las cancelaciones, sin brindar mayores detalles.

Influencer enfrentaba problemas de salud 

De acuerdo con fuentes cercanas, Lula Lahfah habría enfrentado problemas de salud en los últimos meses. Incluso, trascendió que pasó el Año Nuevo hospitalizada. Pese a ello, continuó activa en redes sociales, donde compartía contenido en el que se le veía de buen ánimo, lo que hizo aún más sorpresivo su fallecimiento.

Medios locales informaron que el cuerpo de la influencer fue localizado en su departamento ubicado en el barrio de Dharmawangsa, en el sur de Yakarta. Las circunstancias del hallazgo no han sido detalladas por las autoridades, que continúan con las investigaciones correspondientes.

Tras la confirmación de su muerte, amigos, colegas y seguidores expresaron su tristeza en redes sociales, donde también se multiplicaron los mensajes de despedida y muestras de cariño hacia Lula Lahfah, recordada por su cercanía con su audiencia y su impacto en el mundo digital.

