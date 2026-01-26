Sydney Sweeney enfrenta críticas por promocionar lencería

Sydney Sweeney, reconocida por su trabajo en cine y televisión, está en el centro de una polémica tras escalar el emblemático letrero de Hollywood para realizar una intervención promocional sin la autorización completa de las autoridades.
La actriz fue vista en un video que circula en redes sociales mientras accede al famoso signo en Los Ángeles y coloca un brassier en la icónica letra "H", como parte de una estrategia para dar visibilidad a su nueva línea de lencería.
El acto formó parte de una campaña publicitaria, pero atrajo la atención de los encargados del resguardo del histórico letrero.
De acuerdo con información difundida por el portal TMZ, el equipo de producción sí contaba con un permiso para grabar imágenes del letrero de Hollywood, pero dicho permiso no autorizaba ni el acceso físico ni la manipulación de ninguna de sus partes, mucho menos la instalación de artículos promocionales.
Este hecho derivó en una comunicación directa desde la Cámara de Comercio de Hollywood hacia la compañía productora vinculada con la actriz.
En un correo electrónico que trascendió, la Cámara de Comercio explicó de manera puntual:
"Se ha reportado que usted y su equipo filmaron el letrero de Hollywood anoche para una producción relacionada con Persuasion Pictures. Le recordamos que la Cámara de Comercio de Hollywood es titular de los derechos intelectuales del letrero y que no ha recibido ni solicitado autorización para el uso comercial de las imágenes capturadas."
El mensaje también aclaró que el equipo de Sydney Sweeney recibió orientación previa sobre la necesidad de tramitar esta licencia adicional antes de comenzar la filmación. La advertencia fue categórica: cualquier uso de la señal, especialmente con fines promocionales, implica se requiere un trámite específico ante la Cámara.
La campaña
El riesgo legal que Sydney Sweeney tiene, radica en que estas acciones podrían interpretarse como vandalismo o allanamiento, según fuentes policiales y legales consultadas por TMZ.
Aunque la lencería fue retirada tras el incidente, quedaron algunos restos visibles días después, lo que ha intensificado la atención sobre el caso.
Cabe mencionar que, en colaboración con la marca Frankies Bikinios, Sydney Sweeney lanzó una colección llamada Syrn Little Game, que incluye no solo trajes de baño, sino también piezas de lencería con un estilo muy femenino, sexy y algo retro.
La colección destaca por detalles como encajes, bordados de flores y cortes que resaltan la figura.
Se describe como algo que busca una mezcla entre la tierno y atrevido, algo que caracteriza la imagen pública de la actriz. De hecho, el magnate Jeff Bezos es inversionista en el negocio, por ello se intuye que la jugada publicitaria fue hecha con sumo cuidado y precaución.