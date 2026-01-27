Nominados a los Premios BAFTA 2026: ¡Descúbrelos Aquí!

La Academia Británica de Cine y Televisión, BAFTA, reveló esta mañana la esperada lista de nominados para la 79.ª edición de sus prestigiosos premios, que se celebrarán el próximo 22 de febrero en el icónico Royal Festival Hall del Southbank Centre en Londres.
La gala promete ser un evento memorable, con el reconocido actor Alan Cumming asumiendo el rol de anfitrión.
En esta ocasión, diversas producciones cinematográficas compiten por los codiciados galardones, destacando por su número de candidaturas. "One Battle After Another" encabeza la lista con un impresionante total de 14 nominaciones, seguida de cerca por "Sinners", que acumuló 13 candidaturas.
Otras películas con una fuerte presencia son "Marty Supreme" y "Hamnet", ambas con 11 nominaciones cada una, consolidándose como firmes contendientes en las categorías principales. "Valor Sentimental" y "Frankenstein" también lograron una notable cantidad de reconocimientos con ocho nominaciones, mientras que "Bugonia" e "I Swear" obtuvieron cinco cada una.
Como es tradición, el certamen también reconoce lo mejor del cine producido en el Reino Unido. Entre las películas británicas nominadas se encuentran títulos como "28 Years Later", "The Ballad of Wallis Island", "Die My Love", "Mr. Burton", "Pillion" y "Steve".
A continuación, presentamos la lista completa de nominados a los Premios BAFTA 2026 en cada una de sus categorías:
Mejor Película
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Valor Sentimental
- Sinners
Mejor Director
- Ryan Coogler - Sinners
- Yorgos Lanthimos - Bugonia
- Josh Safdie - Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
- Joachim Trier - Valor Sentimental
- Chloé Zhao - Hamnet
Mejor Actor
- Robert Aramayo - I Swear
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B. Jordan - Sinners
- Jesse Plemons - Bugonia
Mejor Actriz
- Jessie Buckley - Hamnet
- Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson - Song Sung Blue
- Chase Infiniti - Una batalla tras otra
- Renate Reinsve - Valor Sentimental
- Emma Stone - Bugonia
Mejor Actor de Reparto
- Paul Mescal - Hamnet
- Peter Mullan - I Swear
- Sean Penn - Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård - Valor Sentimental
- Benicio Del Toro - Una batalla tras otra
- Jacob Elordi - Frankenstein
Mejor Actriz de Reparto
- Odessa A’zion - Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
- Wunmi Mosaku - Sinners
- Carey Mulligan - The Ballad of Wallis Island
- Teyana Taylor - Una batalla tras otra
- Emily Watson - Hamnet
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sinners
- Train Dreams
Mejor Edición
- A House of Dynamite
- F1
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sinners
Mejor Película Británica
- 28 Years Later
- The Ballad of Wallis Island
- Bridget Jones: Mad About the Boy
- Die My Love
- H is for Hawk
- Hamnet
- I Swear
- Mr. Burton
- Pillion
- Steve
Mejor Ópera Prima de un Escritor, Director o Productor Británico
- Pillion
- The Ceremony
- Wasteman
- A Want In Her
- My Father’s Shadow
Mejor Película de Habla No Inglesa
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Valor Sentimental
- Sirāt
- The Voice of Hind Rajab
Mejor Guion Adaptado
- The Ballad of Wallis Island
- Bugonia
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pillion
Mejor Guion Original
- I Swear
- Marty Supreme
- The Secret Agent
- Valor Sentimental
- Sinners
Mejor Largometraje de Animación
- Elio
- Little Amélie
- Zootopia 2
Mejor Cortometraje Británico de Animación
- Cardboard
- Solstice
- Two Black Boys in Paradise
Mejor Cortometraje Británico
- Welcome Home Freckles
- Magid / Zafar
- Nostalgie
- Terence
- This is Endometriosis
Mejor Película Infantil y Familiar
- Arco
- Boong
- Lilo & Stitch
- Zootopia 2
Mejor Documental
- 2000 Meters To Andriivka
- Apocalypse In The Tropics
- Cover-Up
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor Casting
- I Swear
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Valor Sentimental
- Sinners
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sinners
Mejor Diseño de Vestuario
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
Mejor Maquillaje y Peluquería
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
Mejor Banda Sonora
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sinners
- Bugonia
- Frankenstein
Mejor Sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Sinners
- Warfare
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fuego y Cenizas
- F1
- Frankenstein
- How to Train Your Dragon
- The Lost Bus