 Nominados a los Premios BAFTA 2026: ¡Descúbrelos Aquí!
Farándula

Ellos son los nominados a los premios BAFTA 2026

One Battle After Another, Marty Supreme, Sinners y Hamnet son las cintas con el mayor número de nominaciones.

Compartir:
BAFTA 2026, Instagram
BAFTA 2026 / FOTO: Instagram

La Academia Británica de Cine y Televisión, BAFTA, reveló esta mañana la esperada lista de nominados para la 79.ª edición de sus prestigiosos premios, que se celebrarán el próximo 22 de febrero en el icónico Royal Festival Hall del Southbank Centre en Londres.

La gala promete ser un evento memorable, con el reconocido actor Alan Cumming asumiendo el rol de anfitrión.

En esta ocasión, diversas producciones cinematográficas compiten por los codiciados galardones, destacando por su número de candidaturas. "One Battle After Another" encabeza la lista con un impresionante total de 14 nominaciones, seguida de cerca por "Sinners", que acumuló 13 candidaturas.

Otras películas con una fuerte presencia son "Marty Supreme" y "Hamnet", ambas con 11 nominaciones cada una, consolidándose como firmes contendientes en las categorías principales. "Valor Sentimental" y "Frankenstein" también lograron una notable cantidad de reconocimientos con ocho nominaciones, mientras que "Bugonia" e "I Swear" obtuvieron cinco cada una.

Como es tradición, el certamen también reconoce lo mejor del cine producido en el Reino Unido. Entre las películas británicas nominadas se encuentran títulos como "28 Years Later", "The Ballad of Wallis Island", "Die My Love", "Mr. Burton", "Pillion" y "Steve".

A continuación, presentamos la lista completa de nominados a los Premios BAFTA 2026 en cada una de sus categorías:

Mejor Película

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Valor Sentimental
  • Sinners

Mejor Director

  • Ryan Coogler - Sinners
  • Yorgos Lanthimos - Bugonia
  • Josh Safdie - Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
  • Joachim Trier - Valor Sentimental
  • Chloé Zhao - Hamnet

Mejor Actor

  • Robert Aramayo - I Swear
  • Timothée Chalamet - Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Michael B. Jordan - Sinners
  • Jesse Plemons - Bugonia

Mejor Actriz

  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson - Song Sung Blue
  • Chase Infiniti - Una batalla tras otra
  • Renate Reinsve - Valor Sentimental
  • Emma Stone - Bugonia

Mejor Actor de Reparto

  • Paul Mescal - Hamnet
  • Peter Mullan - I Swear
  • Sean Penn - Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård - Valor Sentimental
  • Benicio Del Toro - Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi - Frankenstein

Mejor Actriz de Reparto

  • Odessa A’zion - Marty Supreme
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
  • Wunmi Mosaku - Sinners
  • Carey Mulligan - The Ballad of Wallis Island
  • Teyana Taylor - Una batalla tras otra
  • Emily Watson - Hamnet

Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Sinners
  • Train Dreams

Mejor Edición

  • A House of Dynamite
  • F1
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Sinners

Mejor Película Británica

  • 28 Years Later
  • The Ballad of Wallis Island
  • Bridget Jones: Mad About the Boy
  • Die My Love
  • H is for Hawk
  • Hamnet
  • I Swear
  • Mr. Burton
  • Pillion
  • Steve

Mejor Ópera Prima de un Escritor, Director o Productor Británico

  • Pillion
  • The Ceremony
  • Wasteman
  • A Want In Her
  • My Father’s Shadow

Mejor Película de Habla No Inglesa

  • It Was Just an Accident
  • The Secret Agent
  • Valor Sentimental
  • Sirāt
  • The Voice of Hind Rajab

Mejor Guion Adaptado

  • The Ballad of Wallis Island
  • Bugonia
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pillion

Mejor Guion Original

  • I Swear
  • Marty Supreme
  • The Secret Agent
  • Valor Sentimental
  • Sinners

Mejor Largometraje de Animación

  • Elio
  • Little Amélie
  • Zootopia 2

Mejor Cortometraje Británico de Animación

  • Cardboard
  • Solstice
  • Two Black Boys in Paradise

Mejor Cortometraje Británico

  • Welcome Home Freckles
  • Magid / Zafar
  • Nostalgie
  • Terence
  • This is Endometriosis

Mejor Película Infantil y Familiar

  • Arco
  • Boong
  • Lilo & Stitch
  • Zootopia 2

Mejor Documental

  • 2000 Meters To Andriivka
  • Apocalypse In The Tropics
  • Cover-Up
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Mejor Casting

  • I Swear
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Valor Sentimental
  • Sinners

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Sinners

Mejor Diseño de Vestuario

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • Wicked: For Good

Mejor Maquillaje y Peluquería

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • Wicked: For Good

Mejor Banda Sonora

  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sinners
  • Bugonia
  • Frankenstein

Mejor Sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Sinners
  • Warfare

Mejores Efectos Visuales

  • Avatar: Fuego y Cenizas
  • F1
  • Frankenstein
  • How to Train Your Dragon
  • The Lost Bus

En Portada

Estado de Sitio: Más de mil detenidos, incluidos 26 implicados en ataques a PNCt
Nacionales

Estado de Sitio: Más de mil detenidos, incluidos 26 implicados en ataques a PNC

09:12 AM, Ene 27
Amparo provisional obliga a la CDAG a ejecutar plan de remozamiento del Estadio Nacionalt
Deportes

Amparo provisional obliga a la CDAG a ejecutar plan de remozamiento del Estadio Nacional

12:23 PM, Ene 27
Curruchiche justifica difusión de audios del caso Unopst
Nacionales

Curruchiche justifica difusión de audios del caso Unops

10:12 AM, Ene 27
Luto en la escena nacional: fallece el maestro Edgar Quiñónez, pilar del teatro en Guatemalat
Farándula

Luto en la escena nacional: fallece el maestro Edgar Quiñónez, pilar del teatro en Guatemala

11:08 AM, Ene 27

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos