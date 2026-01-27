Quinton Aaron, actor de 'Un Sueño Posible', hospitalizado

La salud del actor estadounidense Quinton Aaron ha encendido las alarmas entre seguidores y colegas de la industria. El intérprete, de 41 años, se encuentra hospitalizado en estado crítico en un centro médico de Atlanta luego de sufrir una severa infección sanguínea que lo obligó a ser ingresado de emergencia e intubado durante varios días.
De acuerdo con información proporcionada por su representante y familiares, Aaron comenzó a experimentar un intenso dolor en el cuello antes de desplomarse en su residencia. Su esposa, Margarita Aaron, fue quien lo trasladó de urgencia al hospital al notar que tenía dificultades para respirar y para comunicarse con normalidad.
Desde entonces, el actor ha permanecido bajo estricta observación médica mientras los especialistas intentan determinar el origen exacto de la infección.
Aunque en las últimas horas se han reportado ligeros signos de mejoría, su estado continúa siendo delicado. Los médicos mantienen un tratamiento intensivo con antibióticos de amplio espectro y realizan estudios constantes para evaluar su evolución. Su esposa ha señalado que, aunque el actor logró responder con pequeños gestos, aún no se encuentra fuera de peligro.
Piden ayuda
Ante la compleja situación médica y el aumento de los gastos hospitalarios, la familia de Quinton Aaron lanzó una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe, con el apoyo de la organización Veterans Aid Network. El objetivo inicial era reunir 35 mil dólares para cubrir tratamientos, medicamentos y costos de recuperación; sin embargo, la respuesta del público ha sido inmediata y solidaria, superando la meta en pocos días.
En el mensaje publicado en la campaña, los familiares describen el momento como "aterrador y abrumador", explicando que, mientras el actor lucha por su vida, las obligaciones económicas continúan acumulándose.
Agradecieron además cada donación y mensaje de apoyo recibido, destacando la fortaleza y el espíritu solidario que siempre ha caracterizado a Aaron.
¿Quién es Quinton Aaron?
Quinton Aaron nació en Georgia en 1984 y alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Michael Oher en la película Un sueño posible (2009), producción nominada al Óscar que catapultó su carrera y le dio gran visibilidad.
Posteriormente participó en diversas producciones de cine y televisión, consolidándose como un rostro conocido del entretenimiento estadounidense.
Fuera de las pantallas, Aaron también es reconocido por su labor social. A través de su fundación, ha trabajado en programas de prevención del acoso escolar y en iniciativas de apoyo comunitario, lo que ha motivado que muchas personas se sumen hoy a la causa para ayudarlo en este difícil momento.
