Alessandra Rosaldo defiende a su hija de crueles críticas

En medio de una creciente ola de comentarios negativos en redes sociales, Alessandra Rosaldo salió en defensa de su hija menor, Aitana Derbez, tras recibir críticas hirientes en TikTok.
La reconocida cantante y participante del programa "De viaje con los Derbez" no ocultó su indignación y respondió con contundencia ante los mensajes ofensivos dirigidos hacia la menor de la familia.
Todo comenzó cuando Aitana y su hermano Vadhir Derbez compartieron en redes sociales un tierno proyecto musical, el cual pretendía mostrar la conexión y talento que existe entre los hermanos.
Sin embargo, lo que debía ser solo un momento familiar terminó convirtiéndose en el blanco de mensajes hostiles.
Los usuarios de TikTok lanzaron numerosos comentarios negativos contra Aitana Derbez, generando la reacción inmediata de sus familiares.
José Eduardo Derbez fue uno de los primeros en expresar su molestia, marcando su postura respecto a la protección de los menores de edad frente a la exposición pública en plataformas digitales.
Protege a su hija
Ante la ola de críticas, Alessandra Rosaldo optó por frenar los ataques con una declaración directa durante una entrevista concedida al programa "Despierta América".
La cantante declaró: "La gente solo escupe lo que trae adentro", dirigiendo un mensaje claro y sin rodeos a quienes expresan odio y enojo en las plataformas sociales.
Alessandra Rosaldo defendió con firmeza el talento y la autenticidad de Aitana, asegurando que, como madre, conoce perfectamente las capacidades y la sensibilidad de su hija.
"La conexión entre Aitana y Vadhir es algo que te hace derretirte de amor", resaltó al destacar la complicidad y cariño genuino que comparten los hermanos.
Mientras Aislinn, Vadhir y José Eduardo están acostumbrados a la fama, Aitana, siendo la más pequeña, experimenta por primera vez el lado oscuro de la exposición mediática.
Alessandra Rosaldo dejó en claro que no está dispuesta a tolerar que los comentarios negativos de terceros afecten la estrecha y hermosa conexión familiar que existe entre sus hijos.
"Mi prioridad absoluta es proteger la integridad de mi hija frente a los ataques externos", reafirmando así su papel como madre, dispuesta a poner límites ante cualquier tipo de ataque.