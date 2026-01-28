 Alessandra Rosaldo defiende a su hija de crueles críticas
Farándula

Alessandra Rosaldo defiende a su hija tras crueles comentarios a su físico

La esposa de Eugenio Derbez busca proteger a Aitana de los ataques en redes sociales, tras polémica por proyecto musical con Vadhir.

Compartir:
Alessandra Rosaldo Eugenio Derbez, Instagram
Alessandra Rosaldo Eugenio Derbez / FOTO: Instagram

En medio de una creciente ola de comentarios negativos en redes sociales, Alessandra Rosaldo salió en defensa de su hija menor, Aitana Derbez, tras recibir críticas hirientes en TikTok.

La reconocida cantante y participante del programa "De viaje con los Derbez" no ocultó su indignación y respondió con contundencia ante los mensajes ofensivos dirigidos hacia la menor de la familia.

Todo comenzó cuando Aitana y su hermano Vadhir Derbez compartieron en redes sociales un tierno proyecto musical, el cual pretendía mostrar la conexión y talento que existe entre los hermanos.

Sin embargo, lo que debía ser solo un momento familiar terminó convirtiéndose en el blanco de mensajes hostiles.

Los usuarios de TikTok lanzaron numerosos comentarios negativos contra Aitana Derbez, generando la reacción inmediata de sus familiares.

José Eduardo Derbez fue uno de los primeros en expresar su molestia, marcando su postura respecto a la protección de los menores de edad frente a la exposición pública en plataformas digitales.

Foto embed
Aitana Derbez - Facebook

Protege a su hija

Ante la ola de críticas, Alessandra Rosaldo optó por frenar los ataques con una declaración directa durante una entrevista concedida al programa "Despierta América".

La cantante declaró: "La gente solo escupe lo que trae adentro", dirigiendo un mensaje claro y sin rodeos a quienes expresan odio y enojo en las plataformas sociales.

Alessandra Rosaldo defendió con firmeza el talento y la autenticidad de Aitana, asegurando que, como madre, conoce perfectamente las capacidades y la sensibilidad de su hija.

"La conexión entre Aitana y Vadhir es algo que te hace derretirte de amor", resaltó al destacar la complicidad y cariño genuino que comparten los hermanos.

Mientras Aislinn, Vadhir y José Eduardo están acostumbrados a la fama, Aitana, siendo la más pequeña, experimenta por primera vez el lado oscuro de la exposición mediática.

Alessandra Rosaldo dejó en claro que no está dispuesta a tolerar que los comentarios negativos de terceros afecten la estrecha y hermosa conexión familiar que existe entre sus hijos.

"Mi prioridad absoluta es proteger la integridad de mi hija frente a los ataques externos", reafirmando así su papel como madre, dispuesta a poner límites ante cualquier tipo de ataque. 

En Portada

Congreso aprueba ampliación presupuestaria vigente para 2026t
Nacionales

Congreso aprueba ampliación presupuestaria vigente para 2026

07:47 AM, Ene 28
Jorge Batres, jugador de Aurora, operado tras sufrir un accidentet
Deportes

Jorge Batres, jugador de Aurora, operado tras sufrir un accidente

07:37 AM, Ene 28
Estos son los puntos de la capital donde se habilitarán nuevas motovíast
Nacionales

Estos son los puntos de la capital donde se habilitarán nuevas motovías

06:55 AM, Ene 28
¿Cómo funciona la nueva red de semáforos inteligentes en la ciudad?t
Nacionales

¿Cómo funciona la nueva red de semáforos inteligentes en la ciudad?

06:29 AM, Ene 28

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolNoticias de Guatemala#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos